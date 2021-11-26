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Olympiakos - Fenerbahçe: 1-0

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5'inci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90'ıncı dakikada Tiquinho kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2021 Cuma 01:18
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Olympiakos - Fenerbahçe: 1-0

5'inci dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlağı A.Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top dışarı gitti.

18'inci dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

20'nci dakikada Olympiakos savunmasının hatasında topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın ortasında arka direkte topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 

21'inci dakikada Reabcluk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masousras'ın vuruşunda savunmaya çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Lala'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

32'nci dakikada ceza sahası içinde Kim'in toplu uzaklaştırmaya çalıştığı top El-Arabi'ye çarparak kaleye yöneldi. Berke, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38'inci dakikada Onyekuru'nun ceza sahası içinden ortasında topla buluşan El-Arabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

40'ıncı dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta top üst filelerde kaldı.

53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Zajc, savunma engeline takıldı. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

74'üncü dakikada Reabciuk'un ceza sahası içinden pasında topla buluşan El-Arabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

79'uncu dakikada Reabcluk'un ortasında arka direkte topla buluşan Lala'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

88'inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkte Kim'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

90'ıncı dakikada Olympiakos öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Reabciuk ortasını yaptı. Altıpasın hemen önündeki Tiquinho'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Olympiakos sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiOlympiakosFenerbahçeFutbol
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