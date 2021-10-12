Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1422.36
ALTIN
509.07
DOLAR
8.9954
STERLİN
12.2496
EURO
10.4058
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İTKİB personel alımı yapıyor
İTKİB personel alımı yapıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...

Pınar Karşıyaka evinde Avrupa sahnesinde

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 13:45
0 Okunma
Pınar Karşıyaka evinde Avrupa sahnesinde

İZMİR - FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona İsrail'de Hapoel Jerusalem'i yeni transferlerinden Bonzie Colson'un son saniye üçlüğüyle 86-84 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yarın evinde uzun süre sonra taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki ikinci maçında Polonya ekibi Stal Ostrow'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL olarak belirlendi. 

Avrupa'da taraftarı önündeki son iç saha maçını 11 Mart 2020'de FIBA Europe Cup çeyrek final rövanşında Kiev Basket'le oynayan Kaf-Kaf, ardından koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezon iç sahada taraftarından yoksun kaldı. Kaf-Kaf, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne 3 galibiyetle başladıktan sonra ligde Anadolu Efes'e deplasmanda son saniyelerde 1 sayı farkla mağlup oldu. Stal ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Baxi Manresa'ya 81-76 yenildi.

GÜÇ SIRALAMASINDA ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon tarihinde ilk Avrupa kupasını kazanma fırsatını finalde kaçıran Pınar Karşıyaka, organizasyonda bu yıl güç sıralamasında zirvede yer alıyor. FIBA'nın yayınladığı organizasyonun güç sıralamasına göre Kaf-Kaf, yeni kadrosuyla 32 ekip arasında kupayı kazanmaya aday en güçlü takım olarak ilk sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılıları İspyanya'dan Kanarya Adaları temsilcisi Lenovo Tenerife ve temsilcilerimizden Galatasaray Nef takip ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu
Başpehlivan Orhan Okulu, omzundan ameliyat oldu
Down sendromlu şampiyon sporcuya memleketinde coşkulu karşılama
Down sendromlu şampiyon sporcuya memleketinde coşkulu karşılama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Hamsik endişesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans