Pınar Karşıyaka - Tofaş: 90-71

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Kerem Baki (xx), Özge Şentürk (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Morgan (xxx) 13, Onuralp (xx) 5, Taylor (xxx) 20, M Baye (xxx) 17, Yunus (xx), Metecan (xx) 9, Mahir (xx) 2, Kennedy (xx) 8, Henry (xx) 11, Nusret (xx) 3, Arca (xx) 2

TOFAŞ: Berkan (x) 3, Berk (xx) 9, White (x) 5, Simmons (xx) 9, Phillip (xxx) 17, Purcell (xx) 14, Christon (xx) 10, Alihan (x), Muhsin (x) 3, Mert (x) 1

1.PERİYOT: 22-17

İLK YARI: 53-31

3.PERİYOT: 70-53

5 FAULLER: Berk (32.59), Christon (36.59) (Tofaş), Morgan (38.09) (Pınar Karşıyaka)

Ligde art arda 11'inci galibiyetini alan Karşıyaka, kulüp tarihinin en iyi galibiyet serisini elde ederek kendi rekorunu kırdı. Kaf-Kaf, daha önce 2004-05 sezonunda üst üste 10 galibiyet alarak en iyi seriyi yakalamıştı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka toplamda 16'ncı galibiyetini alıp 34 puan ulaşırken, 9'uncu yenilgisini alan Tofaş 29 puana çıktı. Maçın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'dan 20 sayıyla Tony Taylor oldu. Tofaş Başantrenörü Hakan Demir, bir pozisyon sonrası 2'nci Yardımcı Hakem Özge Şentürk'e gösterdiği sert tepki nedeniyle ikinci periyodun bitimine 45 saniye kala oyundan diskalifiye edildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta 5'inci dakika ev sahibi ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Pınar Karşıyaka, M Baye'nin etkili oyunuyla periyodu 22-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Sek Henry'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle üstünlük kuran yeşil-kırmızılılar, Metecan ve Taylor'ın da dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Bursa temsilcisi bir ara farkı 12 sayıya (55-43) düşürse de, Metecan ve M Baye'nin elinden üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle farkı yeniden 20 sayıya kadar (64-44) çıkaran Pınar Karşıyaka, son bölüme 70-53 önde girdi. Final periyodunda Taylor ve Morgan'ın sayılarıyla oyunun hakimiyetini koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 19 sayı farkla galip ayrıldı: 90-71.



DHA-Spor - Türkiye-İzmir -