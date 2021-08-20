Randers - Galatasaray: 1-1

8’inci dakikada Emre Kılınç’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nün kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Carlgren golü önlemeyi başardı.



14’üncü dakikada kaleci vuruşunu kullanan Muslera’nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho’nun şutunu Muslera kornere çelmeyi başardı.



26’ncı dakikada Mohamed’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem’in dönerek çektiği şutta Piesinger’den seken top ağlarla buluştu: 0-1.



28’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



49’uncu dakikada Kopplin’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hammershoj-Mistrati’nin sert şutunu kaleci Muslera son anda çıkarmayı başardı.



54’üncü dakikada sol taraftan Kopplin’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşanan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



83’üncü dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feghouli, topu bir süre sürdükten sonra ceza sahası içi sol çaprazda şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Feghouli’nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Terim: Oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından memnun olduğunu ve her geçen gün daha iyi olacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, statta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Taçtan gol yemeleriyle ilgili gelen soruya Terim, "Bunlara iyi çalışmamıza rağmen hatalar oluyor futbolda. Kazanmak isterdik ama biraz da yorgunluğumuz çıktı ortaya. Seyahatler kolay değil. Ama bunlara rağmen İstanbul'da turu geçeceğimizi düşünüyorum. Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti, bunu da söylemek lazım. Galatasaray, bunu ikili bir maç olarak düşündüğünde gereğini yapacaktır" dedi.

"BİZ GALATASARAY OLARAK BUNLARA ALIŞIĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Marcao ile ilgili cezayı maçın oynandığı sırada açıklamasına yönelik ne düşündüğü sorulan deneyimli teknik direktör, "Schalke'de geçen sene oynamadan önce olmuştu. Biz Galatasaray olarak bunlara alışığız. Onlara söylemek lazım. Bazen gece 12'de açıklarlar, bazen maçta açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Yarın başkanımızın basın toplantısı var, gerekli şeyleri söyleyecektir. 8 maçlık bir ceza. Ne zaman verildiğinin üzerinde çok durmayalım, bunlarla ilgili, kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili düşüncelerim hep belli" diye konuştu

Fatih Terim, Mostafa Mohamed ile ilgili gelen soruya ise "Çalıştı, uğraştı, iyi de bir kafa golü atabilirdi, çok da müsaitti. Açıkçası daha çok katkısını bekliyorum orada, topu tutup bizi çağıran, oyuna katkıda bulunan Mostafa'yı istiyorum" yanıtını verdi.

"EKONOMİK OYNAMAK ZORUNDAYIZ"

Sık sık maç oynadıklarını ve ekonomik oynamak zorunda olduklarını söyleyen Terim, şöyle konuştu: "Şu anda Avrupa kupasında oynayamayan oyuncularımız, 3 günde bir oynayan oyuncularımız, doğal olarak çok değişiklik yapıyoruz. Özellikle stoper bölgesinde eksiğimiz var ama Galatasaray'da her oyuncu oynuyor. Bu iyi bir şey. Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz. Ama Galatasaray takımı şu anda gerektiği zaman pres de yapıyor. Tabii süresi çok uzun değil, 3'üncü deplasmandayız. Ekonomik oynamak zorundayız. Biraz da tolerans tanımak, hoş görmek lazım. Ben oyuncularımdan memnunum, her geçen gün daha iyi olacağız. Buradaki mesele turu geçip gruplara kalmak, onu da yapacağız Allah'ın izniyle."

"BENFICA'NIN TÜM CEVAPLARI, GEDSON'U GÖNDERMEYECEKLERİ YÖNÜNDE"

Transfer ve Gedson Fernandes ile ilgili son durumu paylaşan Fatih Terim, "Benim eylülü işaret etmemin sebebi, transferin o ayda bitmesi. O ana kadar daha yapacaklarımız var demek istiyorum. Tamam, genç oyuncular alıyoruz, gençleşiyoruz doğru ama bazı yerlerde eksiklerimiz var. Alternatif olarak genişlememiz lazım. Daha doğru yerlere transfer yapacağız. Yoksa eylülde şunu alacağız demiyorum. Eylüle kadar gereğini yapacağım diyorum. Gedson'u sadece biz istemiyoruz, başkaları da istiyor galiba. Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz. Eğer öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok ama Benfica'nın tüm cevapları vermeyeceği yönünde. Eğer bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz biz ama şu anda hayır diyorlar. O zaman yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"OYNAYAN DA ALTERNATİF DE BİRBİRİNE YAKIN OLMALI"

3 kupada mücadele ettiklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben 10 numara istiyorum diye bir şey söylemedim. Biz 3 kupada gideceğimize göre, burada oynayan da alternatif de birbirine yakın olmalı. Bazı yerlerimizde bu eksiklikler var, bunları gidereceğiz. Aldığımız oyuncuya göre bazı oyuncuları değişik mevkilerde, başka bölümlerde oynatabiliriz. Ama dediğim gibi 1 ve 2 numaraların birbirine yakın olması gerektiğini söylemiştik. En idealle başlayacağız transfer sonrasına" dedi.

Fatih Terim son olarak maçta sakatlanan Arda Turan'ın durumuyla ilgili olarak, "Altta kaldı Arda'nın ayağı, yarın MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. O girmek istedik, güzel bir şey, fedakarca bir hareket. Ama ben çıkmasını söyledim doktorla beraber. Örnek bir davranış tabii ama o istek bazen daha fazla zarar verebilir" diyerek sözlerini noktaladı.