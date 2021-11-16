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Red Bull BC One Dünya Finali’nin Kazananları B-Girl Logistx ve B-Boy Amir oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 12:22
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Red Bull BC One Dünya Finali’nin Kazananları B-Girl Logistx ve B-Boy Amir oldu

İSTANBUL - 5-6 Kasım’da Polonya’nın Gdansk kentinde gerçekleştirilen Breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One Dünya Finali yarışmasında birinciliği B-Girl’lerde Logistx, B-Boylar’da ise Amir aldı.


 

2004 yılından beri 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak  16 B-Girl ve 16 B-Boy’u kıyasıya bir mücadele için bir araya getirdi. Türk dansçılar Jemrai ve Jester’in da aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden gelen break dansçılar, finalistler arasına girmek için kıyasıya mücadele etti. Finalde özel davetli 24 dansçıyla birlikte elemeleri başarıyla geçen 8 dansçıdan oluşan toplam 32 break dansçı, sahnenin tozunu attırdı. 6 Kasım akşamı Polonya Gdansk’taki ERGO Arena’da 2021 Red Bull BC One Dünya birincilerini belirlemek için düzenlenen yarışmanın kazananları ABD’li B-Girl Logistx ve Kazakistan’lı B-Boy Amir oldu.


 

İki yıl boyunca üst üste birinci olan Rus B-Girl Kastet’i tahtından indiren, Red Bull BC One All Star olan B-Girl Logistx Logan Edra, finalde Rus B-Girl Vavi ile karşılaştı. B-Girl Vavi’yi mağlup ederek 2021 Red Bull BC One birinciliğini elde eden Logistx, aynı zamanda yarışma tarihinin en genç kazananı oldu. B-Girl Logistx “BC One Dünya Finalini kazanmayı birçok kez hayal ettim ve şimdi bu hayalimi yaşıyorum. Bana bu hayali gerçek kılacak gücü veren herkese teşekkür ederim” dedi.


 

B-Boyların nefes kesen final karşılaşmalarında ise B-Boy Amir, benzersiz stiliyle tanınan Kanadalı B-boy Phil Wizard'a karşı üstünlük sağladı. Red Bull BC One Dünya Finalini kazanan ilk Kazakistan’lı breakdansçı olan B-Boy Amir duygularını “ Gücü tüm vücudumda ve beynimde hissediyorum. Bu gücü burada, bu sahnede, binlerce break dans tutkununun önünde de gösterebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde ifade etti.


 

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One ile binlerce dansçı yeteneklerini dünyaya tanıtma imkanını elde ediyor. Bu yıl, etkinliğin başlangıcından beri ilk kez en iyi 16 B-girl kadrosunu içeren 2021 Red Bull BC One Dünya Finaline katılan, Türk dansçılar Jemrai ve Jester’in da aralarında bulunduğu break dansçılar ülkelerini temsil etme fırsatı için yarıştı. 6 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen BC One Dünya Finalini tekrar izlemek isteyenler, Red Bull TV, www.redbull.com/bcone adresi, Red Bull BC One Facebook hesabı ve Red Bull BC One YouTube kanalını ziyaret edebilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull BC One Dünya FinaliBGirl Logistx Ve BBoy Amir
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