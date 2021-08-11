Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1417.76
ALTIN
483.93
DOLAR
8.6659
STERLİN
12.0033
EURO
10.1661
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet villa ihaleyle satılacak
Ankara Gölbaşı’nda 18 adet...
Adli Tıp Kurumundan personel alımı
Adli Tıp Kurumundan personel...
Van Muradiye'de tekstil kent yapımı için ihaleye çıkıldı
Van Muradiye'de tekstil kent...
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı

Red Bull Formulaz için geri sayım başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49
0 Okunma
Red Bull Formulaz için geri sayım başladı

İSTANBUL - Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 12'nci kez birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 22 Ağustos'ta başlayacak.

1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 22 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Tamamen tahtadan ve el yapımı olması şartı aranan ve 170x70 santimetre ile sınırlı olması gereken araçların yarıştığı Formulaz'da tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull FormulazGeri Sayım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz
Ahmet Ağaoğlu: Molde’den güçlüyüz, inşallah turu atlar geliriz
Trabzonspor, Norveç’e gitti
Trabzonspor, Norveç’e gitti
Galatasaray tur için İskoçya'ya gitti
Galatasaray tur için İskoçya'ya gitti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans