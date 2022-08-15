Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.868,81
ALTIN
1.024,93
DOLAR
17,97
STERLİN
21,71
EURO
18,32
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...

Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:50
Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum

SİVAS -  Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı ile ilgili, "Buradan kazanılacak puanlar Türkiye'ye çok şey katacak. Eksiğimiz var biliyoruz, transferde de geç kaldık. Ben yönetime de en başından itibaren söyledim. Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum. Bu konuda da transferlerle ilgili yönetime de baskı yaptım. Zor bir maç oynayacağız" dedi. 

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çalımbay, transfer süreci ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Transferlerin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Çalımbay "Biz transferlerimiz gerçekleştikten sonra Türkiye'de çok iyi yerlere geleceğiz. Şu anda önemli olan Malmö maçı. Bizim Malmö maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra tabi ki hiçbir transferi bu maça yetiştirme şansımız gözükmüyor. Bundan sonraki maçlarımıza bakmamız gerekiyor. Manevi yönden de bu takımın desteğe ihtiyacı var. Bize çıkan takım da Avrupa'nın iyi takımlarından birisi. Böyle bir hava yaratılması gerekiyor. Avrupa'ya giden bir Sivasspor takımı yok gibi davranılıyor. Bu takımı ve arkadaşlarımızı havaya sokmamız lazım. Bu maç hem Türkiye hem de Sivas için çok önemli bir maç. Çok kritik bir maç oynayacağız. Buradan kazanılacak puanlar Türkiye'ye çok şey katacak. Eksiğimiz var biliyoruz, transferde de geç kaldık. Ben yönetime de en başından itibaren söyledim. Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum. Bu konuda da transferlerle ilgili yönetime de baskı yaptım. Zor bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu. 

'HAKEMLERDE BİRAZCIK DÜŞÜNCE OLUR'

Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında hakemlerin hatası nedeniyle mağlup olduklarını söyleyen Çalımbay, "Hakemlerde birazcık düşünce olur. Bu kadar düşüncesizlik olmaz. Bu nasıl bir hakemlik. Bu vicdansızlıktır. Hakem görmediyse bile VAR bile görmüyor. VAR'ın başındakinin de sahadaki hakemin de suçu var. Max Gradel'in ayağına basıyorlar. Göz göre göre faul. Bari oyunu durdur. Oyunu durdurmadığı atak geliyor bize gol oluyor. Biz maalesef bu konuda da sessiz kalıyoruz. Saha içinde de dışında da sessiziz. Hakkını arayacaksın. Biz hep hakemlere kötü davranmamaya çalıştık. Ama artık yeter. Benim maçımda hakem hakemliği bıraktı. Ayrıca gelen transferlerimizde geç kaldığı için, hazır olmadıkları için eksik kadro ile oynadık. Oyuncu açısından da sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Biz transferlerimizi zamanında yapsaydık daha farklı olurdu" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor'a geldiği günden beri elinden geldiğini yaptığını söyleyen Çalımbay, "Ben geldiğimden beri yönetimi de uyarıyorum. Bu oyuncuların biran önce alınması ve kampa yetiştirilmesi gerektiğini de söyledim. Hepsini ben tek tek söyledim. Ben elimdeki kadroyu kullanmaya çalışıyorum. Ama biz paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Biz bir kanat ve bir de 10 numara forvet arkası istiyoruz. Tosin Kehinde diye bir futbolcu var, onu istiyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza ÇalımbayUEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans