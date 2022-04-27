Rıza Çalımbay: Hedefimiz Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak

SİVAS - Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor. Kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Rıza Çalımbay Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendiren Çalımbay, "İyi bir maç oldu. İki takım açısından da bazı şeyler olmadı ama iki takım da mükemmel mücadele etti ve kazanmak için oynadı. Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. İkinci yarı golden sonra baskı yedik ama onda da çok iyi mücadele ederek sahamızda iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.



"TAKIMIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"



Taraftarların maçlara gelmemesine üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, "Bizim biraz daha taraftara ihtiyacımız var. Çok az sayıda taraftara karşı oynadık maçımızı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için maçımız var. O maçta da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya gidiyor. Sezona tüm takımlardan önce başladık. Hazırlık maçlarımızı bile resmi maç gibi oynadık. Hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürmeye çalıştık. Takımımızın iyi bir desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



"OYNADIĞIMIZ OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR Kİ FİNALE KALALIM"



Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için Aytemiz Alanyaspor ile bir maç daha oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay "Aytemiz Alanyaspor ile daha önce oynadığımız maçları kazandık diye bu maçı da kesin kazanacağız diye bir şey yok. Oynadığımız oyunun kesinlikle üstüne çıkmamız gerekiyor ki finale kalalım. Üstüne çıkamazsak sıkıntı yaşayabiliriz" diye konuştu.



"ÇOK İYİ MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"



Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Çalımbay, "Galatasaray ile oynamak çok zor. Büyük bir taraftar önünde oynayacağız. Çok iyi taraftara sahipler. Oradaki atmosfer bambaşka olacak. Orada golü, atağı düşünmemiz lazım. Çok iyi mücadele etmemiz ve oyundan hiç kopmamamız lazım. Hedefimiz Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak" dedi.