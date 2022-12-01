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Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli

01 Aralık 2022 Perşembe 15:01
Sacha Boey: Galatasaray'da şampiyon olmak benim için önemli

İSTANBUL - Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Formunu bireysel ve toplu halde sıkı çalışmasına bağlayan Sacha Boey, “Grup halinde ve takım halinde çalışmalarımı bırakmadım. Hep devam ettim. Takımın da iyi sonuçlar alması benim de parlamama sebep oldu” diye konuştu.

Bafe ve Berkan ile arkadaşlığına değinen Boey, “Onlarla saha içinde ve dışında çok iyi arkadaşız.” derken kendisine transfer teklifi gelip gelmediği ile ilgili soruya bu konuları menajerine bıraktığını ve kendisini sahaya odakladığını belirterek yanıt verdi. 

Milli takım tercihi hakkında Boey, "Umarım Kamerun ve Fransa gittiği yere kadar gidebilir. Dünya Kupası çok büyük bir turnuva. Şu anda kendi takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte katılırım" ifadelerini kullandı. 

Bu sene tamamen sahaya ve şampiyonluğa odaklandığını ifade eden Fransız sağ bek sözlerine şöyle devam etti:

"Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başlamadan önce takım içerisinde bile değildim. Şu an baktığınızda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak ve bu seneyi şampiyon bitirmek önemli." 

"Bana göre Başakşehir maçı oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Attığımız 7 gol bunun kanıtı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz."

"Oyunumuz ve motivasyon ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Verdiğimiz bu ara kendimizi geliştirmek için daha iyi bir süreç. İstatistiklerime bakmaktan çok takımın başarısına baktıyorum. Bu benim için çok daha önemli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sacha BoeyGalatasaray
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