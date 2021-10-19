Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1433.3
ALTIN
532.53
DOLAR
9.3007
STERLİN
12.8455
EURO
10.8533
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonu arsası satışa...
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...

Sakarya, Türkiye’de ilk olacak BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 13:33
0 Okunma
Sakarya, Türkiye’de ilk olacak BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL -  'Bisiklet Şehri' unvanı alan Sakarya, Türkiye’de ilk olacak BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. 23-24 ve 30-31 Ekim’de 30’dan fazla ülkeden 250 sporcu Büyükşehir Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde pedal çevirecek. Sporseverleri 9 gün boyunca festival gibi geçecek olan organizasyona davet eden Başkan Ekrem Yüce, “BMX dünya kupası Türkiye’de ilk kez ilimizde yapılacak. Bisiklette dünyanın merkezi olan Bisiklet Vadisi’ne bu heyecanı yerinde yaşamaya bekliyoruz” dedi.

BMX Dünya Kupası Türkiye’de ilk kez, 'Bisiklet Şehri' unvanı alan Sakarya’da gerçekleştirilecek. Bisiklet alanında son dönemde yaptığı ev sahipliği, düzenlenen organizasyonlarla bisikletin merkezi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde nefes kesen yarışlar için hazırlıklar devam ediyor. 'Cross' ve 'MTB' kategorilerinde yapılacak yarışlar için vadideki parkurlar boyandı, katılımcılar için özel alanlar oluşturuldu. Vadi içinde bulunan fuar alanı, yarışların devam edeceği 9 gün boyunca gerçekleştirilecek EXPO ve fuarlar için hazırlanıyor.

Bu alanda Türkiye’den ve Sakarya genelinden bisiklet alanında faaliyet yürüten dernek, kurum veya işletmelerin ürünlerini ve hizmetlerini sergileyebileceği çadırlar kuruldu. Nefes kesen yarışları vadide takip edecek olan çocuklar ve gençler için ise oyun ve gösterilerin yapılacak platformlar montajlanıyor. Yapılan programa göre 23-24 Ekim ve 30-31 Ekim tarihlerinde parkur içinde BMX Dünya Kupası (Super Cross Yarışı) yapılacak, bu tarihler arasında ise dağ sürüşü alanında MTB Türkiye Şampiyonası ve MTB Sakarya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Yarışlara dünya klasmanında pedal çeviren toplamda 30’dan fazla ülkeden 250’ye yakın sporcu katılacak.

Nefeslerin tutulduğunu ifade ederek, Türkiye’deki tüm sporseverleri yarışları takip etmek için Sakarya’ya davet eden ve organizasyonla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya, son dönemde herkesi heyecanlandıran organizasyonlara imza attı. Büyükşehir girişimleriyle yaptığımız çalışmalar Türkiye’deki bisiklet sporun önemli bir değer kattı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisi bu kez Türkiye’de ilk kez BMX Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Nefeslerimizi tuttuk, dağ ve parkur yarışlarında yapılacak olan yarışların başlamasını bekliyoruz. Buradan Türkiye’nin dört bir yanında bisiklete gönül vermiş sporseverler ile vatandaşlarımızı davet ediyorum, gelin bu heyecana ortak olalım. Yarışların yapılacağı 9 gün oyunca burada heyecan ve eğlence bir arada olacak, festival havası esecek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaTürkiyeBMX Dünya Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK : 2-1
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 90-68
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 90-68
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: 6-3
Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: 6-3
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans