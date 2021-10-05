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Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) ev sahipliği yaptığı Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası, açılış töreniyle Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Ekim 2021 Salı 10:30
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Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası başladı

Kaş'ta 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 5. CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası açılış töreni kortej yürüyüşüyle start aldı. Kaş girişinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSFF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, şampiyonada yarışacak 29 ülkeden 95 sporcu ve Kaşlılar katıldı. Korteje katılan sporcular, kendi ülkelerinin bayraklarını taşıdı, formaları ile renkli görüntüler oluşturdu.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açılış töreninde bir konuşma yapan CMAS Başkanı Anna Arzhanova, "Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinin ardından uluslararası bir yarışma için tekrar Türkiye'de ve Kaş'ta olmaktan son derece mutluyum. Yeni rekorların kırılacağını umut ettiğim dünya şampiyonasını açıyorum" dedi.

Törende bir konuşma yapan TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, "Kaş ilçemizin desteğiyle bir dünya şampiyonasına daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 5 gün önce kırılan 2 dünya rekorunun ardından dünya şampiyonasının rekorlar fırtınasına dönüşmesini diliyorum. Her dalışınızda cesaret, motivasyon, sağlık sizinle olsun. Katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da, "Bir dünya şampiyonasının daha Kaş'ta yapılmasından son derece mutluyuz. Kaş artık Türkiye'nin değil, dünyanın dalış merkezi olma yolunda ilerliyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da şöyle dedi:

"4 kıtadan 29 ülkenin sporcularını Kaş'ta ağırlıyor olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir büyük şampiyonanın Kaş'ta düzenleniyor olması, bu atmosferi hissetmek gerçekten ülkemiz adına gurur verici. 5 gün boyunca dünya su altı sporunun gözü kulağı Kaş'ta olacak. Dünya şampiyonasının Kaş'ta düzenlenmesinde Kaş'ı tercih eden CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer'e ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum."

Şampiyonada 29 ülkeden 95 sporcu madalya kazanmak, yeni rekorlar kırmak için 5 gün boyunca Akdeniz'in mavi sularına dalış yapacak. Dünya şampiyonasında Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Umman, Ukrayna, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, Güney Kore, Almanya, ABD, Slovenya, Kuveyt, Tunus, Azerbaycan, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarışacak. Sporcular sabit ağırlık paletli (CWT), sabit ağırlık çift palet (CWT-BT), sabit ağırlık paletsiz (CNF) ve ip destekli sabit ağırlık (FİM) dallarında madalya ve rekorlar için nefes tutacak.

Şampiyonda dünya rekortmenleri Rus Alexsey Malchanov, Sloven Alenka Artnik ve İtalyan Alessia Zecchini yeni dünya rekorlarına imza atmak için yarışacak. Cenk Devrim Ulusoy'un antrenörlüğünü yaptığı Şahika Ercümen, Birgül Erken, Yaren Türk, Rüstem Derin, Görkem Gedik ve Serkan Toprak yeni rekorlar ve madalya için Kaş'ta mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde sabit ağırlık paletli (CWT) dalında yarışmalar yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serbest Dalış Outdoor Dünya ŞampiyonasıAntalyaKaşDünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
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