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Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 16:12
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Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Süper Lig'in 12'nci haftanın kapanış maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan takım, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar ile çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu ile sakatlıkları geçen Jorge Felix ve Serhiy Rybalka da takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural ve Muammer Yıldırım ise kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Bu arada, Sivas Valisi Salih Ayhan, kulübü ziyaret etti. Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüşen Vali Ayhan, antrenmanın da bir bölümünü takip etti. İsrail dönüşü kafilenin yaşadığı olayın çok üzücü olduğunu belirten Vali Ayhan, kırmızı-beyazlıların lige odaklanarak daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, 14 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSivassporAntalyaspor
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