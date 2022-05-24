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Sivasspor final maçı hazırlıklarını sürdürdü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mayıs 2022 Salı 14:58
Sivasspor final maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Ziraat Türkiye Kupası final maçında perşembe günü Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivasspor, yarın son çalışmasını İstanbul'da yaptıktan sonra hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. 

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporFinal Maçı
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