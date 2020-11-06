Sivasspor - Karabağ: 2-0

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla grubundaki ilk puanlarıyla tanıştı. Konuk ekip Karabağ ise 3 maç sonunda puan alamadı.