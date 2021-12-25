Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Et ve Süt Kurumu’ndan online tereyağı satışı
Et ve Süt Kurumu’ndan...

Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:56
0 Okunma
Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporKayserispor MaçıHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans