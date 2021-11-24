Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,822.66
ALTIN
751.15
DOLAR
13.00
STERLİN
17.40
EURO
14.61
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...

Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u

Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 13’üncü haftalar itibarıyla attığı ve yediği gol bakımından son 11 sezonun en iyi dönemini geçiriyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Kasım 2021 Çarşamba 10:50
0 Okunma
Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u

2021-22 sezonunda ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, yenilmezlik serilerinin yanı sıra attığı ve yediği gol bakımından da en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Bu sezon ligde attığı 27 gole karşılık kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer, ilk 13 haftalar itibarıyla 29 gol atıp 8 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra bu alanda son 11 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu.

DEVAM EDEN SEZONA DA DAMGA VURUYOR

Gol yollarında tarihi performanslarından birini sergileyen Karadeniz ekibi, 2021-22 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde attığı 27 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alırken, onu ikinci sıradaki Atakaş Hatayspor takip etti. Kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer, yediği gol bakımından ise 10 gollü Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor’un ardında yer aldı. Trabzonspor ayrıca ligde yenilgi almayan tek takım konumunda.

HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR

Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynadığı Gaziantep FK maçının ardından dün yenileme antrenmanı gerçekleştiren ve bugünü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla 14’üncü haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yeniden başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans