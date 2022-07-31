Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor

10'uncu dakikada Sivasspor'un ceza sahası içerisine kullanılan taç atışında Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'den aldığı pasla ceza sahası yayına doğru topla birlikte hareketlenen Eren Elmalı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal yatarak çelmeyi başardı.

37'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Cornelius'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

44'üncü dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla birlikte kat eden Gradel'in çizgiye inmeden yaptığı ortada Erdoğan kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

51'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Larsen'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca, son çizgiye inmeden ortasını yaptı. Kaleci Ali Şaşal'ın meşin yuvarlağı sektirmesi sonucunda topu önünde bulan Cornelius dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

64'üncü dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası çizgisinin önünde topla buluşan Trezeguet'nin döner dönmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sağ kanada doğru açılan meşin yuvarlağı iyi takip eden Larsen'in ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 3-0.

74'üncü dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahası içerisine kat eden Kouassi, Caner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

76'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 4-0.

90+3'üncü dakikada Trabzonspor bir penaltı kazandı. Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Kouassi, Ziya'nın müdahalesi ile yerde kaldı önce oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'Dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

90+4'üncü dakikada Emrehan'ın kullandığı penaltıda kaleci Ali Şaşal köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

Mücadele Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

LARSEN TRABZONSPOR KARİYERİNİ GOLLE AÇTI

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jens Stryger Larsen, ilk maçında golle buluştu. 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 64'üncü dakikada attığı şık golle Trabzonspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trabzon’da Süper Kupa sevinci

Trabzonspor’un Süper Kupa galibiyeti Trabzon’da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi’nde toplanan taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Bordo mavililer, 4-0’lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa’yı kazandı. Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi’nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi. Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı. Coşkulu taraftarlar, DJ’lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı. Taraftarların sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. (Trabzon/DHA)

Ahmet Ağaoğlu: Sezona kupayla başladık, inşallah devamı gelir

Traboznspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ""Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor" dedi.

Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezona kupayla başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Sahada güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok farklı performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF'U GEÇİP GRUPLARA KALMAK"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, "Beklentimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçip gruplara kalmak. Hem finansal hem de sportif açıdan son derece önemli. Orada bir galibiyette aldığınız para, Süper Lig'de 19 galibiyette almış olduğunuz paraya denk geliyor. İlk defa ülke olarak eleme maçlarına konu olduk. Bu da bizim şanssızlığımız. Hayırlısı olsun. Takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağına inanıyorum ve bundan eminim” ifadelerini kullandı.

“1-2 TRANSFER DAHA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

1, 2 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekleyen Ağaoğlu, "Diğer kulüplerin sürekli olarak yaptığı transferler bizim taraftarlarımızın kafalarında soru işaretleri oluşturmuş olabilir. Şampiyon olmuş ve oturmuş bir takım. İki oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transferi daha gerçekleştirip yolumuza bakacağız” şeklinde konuştu.

"İSTİKRARI SAĞLADIĞINIZ ZAMAN BAŞARIYI KOVALIYORSUNUZ"

Göreve geldiklerinden sonra birçok alanda lider olduklarını dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dört yılda en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlubiyet yaşayan ve en fazla kupa kazanan takımız. Sıkıntılı bir sürecin içinden bu noktaya geldik. Hocamızla kimya tamamen tuttu. Kurumuş bir süngeri su kovasının içine sokarsınız ve o da suyu bir anda çeker ya, onun gibi bir şey oldu. İstikrar son derece önemli. İstikrarı sağladığınız zaman başarıyı kovalıyorsunuz." (İstanbul/DHA)