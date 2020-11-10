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Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı belli oldu 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Kasım 2020 Salı 08:38
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Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı belli oldu 

Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da, 10'uncu haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelenin ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.

Süper Lig'de 9, 10 ve 11'inci haftanın programı şu şekilde:


9. HAFTA

21 KASIM CUMARTESİ

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

22 KASIM PAZAR

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 KASIM PAZARTESİ

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)


10. HAFTA

27 KASIM CUMA

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 KASIM CUMARTESİ

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 KASIM PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 KASIM PAZARTESİ

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


11. HAFTA

4 ARALIK CUMA

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 ARALIK PAZAR

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 ARALIK PAZARTESİ

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigProgramMaç
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