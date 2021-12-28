Süper Lig'de ilk yarının ardından

Süper Lig'de 19'uncu haftada oynanan 10 karşılaşma ile ilk devre geride kaldı. Ligin ilk yarısında 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 46 puanla sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla 2'nci, Medipol Başakşehir 33 puanla 3'üncü, Fenerbahçe 32 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sezonun ilk yarısını Çaykur Rizespor 17 puanla 17'nci sırada tamamlarken, 15 puanla 3 takımdan Kasımpaşa 18'inci, Göztepe 19'uncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise son sırada kendisine yer buldu. Lider Trabzonspor, topladığı 46 puanla Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla puan toplamayı başaran ekip oldu. Bordo-mavili ekipten önceki rekor ise, 2005-2006 sezonunda topladığı 45 puanla Fenerbahçe'ye aitti.

KONYASPOR'DAN BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE PERFORMANS

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla adından en çok söz ettiren takım İttifak Holding Konyaspor oldu. İlhan Palut yönetiminde sezonun ilk yarısını 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak 2'nci sırada tamamlayan Konya ekibi, lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi durumunda. Oynadığı 19 maçın 8'inde kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında kalesini en çok maçta gole kapatmayı başaran takım konumunda yer alıyor. Sezonun ilk yarısında 4 büyüklerle oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Konyaspor, toplamda yediği 15 gol ile sezonun ilk yarısında en az gol yiyen 2'nci takım durumunda. Oynadığı 19 maçta 32 gol atma başarısı gösteren Konya ekibi, bu alanda da 2'nci sırada yer alıyor.

ÜÇ BÜYÜKLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, ilk yarıda sergiledikleri performans ile beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, yaptığı iddialı transferlerle bu sezona da şampiyonluk hedefiyle girerken ligin ilk yarısını 8 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyetle 28 puan toplayarak 7'nci sırada tamamladı. Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekipte ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken ilk yarının son 4 maçında Önder Karaveli takımın başında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile grubunu ilk sırada tamamlayan Galatasaray ise Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 27 puanla 10'uncu sırada kapatan sarı-kırmızılı ekip, liderin tam 19 puan gerisinde kaldı. Galatasaray, sezonun ilk yarısında oynadığı 3 derbi maçında da galibiyet çıkaramazken Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup oldu, Trabzonspor ile berabere kaldı.

Ali Koç başkanlığında yıllardır süregelen şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmeyi hedefleyerek sezona giren Fenerbahçe ise hayal kırıklığı yaratan bir başka takım oldu. Sezonun ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, son 11 haftada ise sadece 3 galibiyet almayı başarınca zirvenin 14 puan gerisine düştü. Ligin ilk yarısını 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 32 puan toplayarak 4'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından 17'nci haftada oynanan Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine de son verildi.

İÇ SAHADA YENİLMEYEN 3 TAKIM VAR

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken iç sahada yenilgi yüzü görmeyen sadece 3 takım var. Ligin ilk iki sırasında yer alan Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yanı sıra devreyi 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep FK'nın da iç sahada bileği bükülmedi. Gaziantep ekibi, iç sahada oynadığı 9 maçta aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ile 23 puan toplayarak iç sahada en fazla puan toplayan ekip olmayı başardı.

DEPLASMAN FATİHİ TRABZONSPOR

Sezonun ilk yarısını lider kapatan Trabzonspor, deplasmanlarda gösterdiği performans ile dikkat çekti. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, sadece Fraport TAV Antalyaspor'a kaybetti. Topladığı 25 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım olan bordo-mavili ekip, bu alanda en yakın rakibi olan Hatayspor'a 9 puan fark atmış durumda. Karadeniz ekibi, ayrıca deplasmanlarda oynadığı maçlarda en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olarak da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un 2020-2021 sezonundan bu yana süre gelen 25 maçlık deplasmanda mağlup olmama serisi de ligin 16'ncı haftasında oynadığı Antalyaspor maçıyla son buldu.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE PESIC'İN

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken gol krallığı yarışındaki rekabet de dikkat çekiyor. Gol krallığı yarışında ilk sırada VavaCars Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Aleksandar Pesic yer alıyor. Çıktığı 18 maçta 11 gol atmayı başaran 29 yaşındaki oyuncuyu, 9'ar golle Yukatel Kayserispor'dan Mame Thiam, Trabzonspor'dan Andreas Cornelius ve Medipol Başakşehir'den Stefano Okaka takip ediyor. Ligin ilk yarısında en çok gol atan Türk oyuncu attığı 8 golle Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok.

14 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig'in ilk yarısında teknik direktör değişimindeki sayı da dikkat çekti. Oynanan 19 haftada 14 teknik direktör değişikliği yaşanırken Kasımpaşa, 3 teknik direktör değiştirerek bu alanda ilk sırada yer aldı. Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan teknik direktör değişiklikleri şu şekilde;

Şenol Can (Kasımpaşa)

Yalçın Koşukavak (Yukatel Kayserispor)

Samet Aybaba (Adana Demirspor)

Ünal Karaman (Göztepe)

Çağdaş Atan (Aytemiz Alanyaspor)

Bülent Uygun (Çaykur Rizespor)

Aykut Kocaman (Medipol Başakşehir)

İrfan Buz (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Ersun Yanal (Fraport TAV Antalyaspor)

Cihat Arslan (Kasımpaşa)

Sergen Yalçın (Beşiktaş)

Francesco Farioli (VavaCars Fatih Karagümrük)

Hakan Kutlu (Kasımpaşa)

Vitor Pereira (Fenerbahçe)