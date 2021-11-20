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Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu

Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Portekiz’de gerçekleştirilen 15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Kasım 2021 Cumartesi 10:03
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Tekvandoda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, Avrupa şampiyonu oldu

Portekiz’de gerçekleştirilen 15'inci Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nda Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti, altın madalya elde etti. 2021 senesine Türkiye şampiyonu olarak başlayan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Portekiz’deki turnuvada da çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte yarıştı. Hem elemelerde hem de finalde iyi bir performans gösteren ikili, Türkiye’ye çok önemli bir başarı getirmiş oldu.

"BU BAŞARI TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

2021 yılına iki hedefle başladıklarını dile getiren Dağlı, “Uzun bir aradan sonra yeniden yarışmak çok güzel bir duygu. Bu seneye iki turnuvayı hedefleyerek başlamıştık. Önce Türkiye Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştık. Ne mutlu ki Avrupa Şampiyonası’ndan da altın madalya ile ayrıldık. Bu şampiyonluk tüm Türkiye’ye armağan olsun” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekvandoKübra DağlıAvrupa şampiyonuAltın MadalyaEmirhan Muran
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