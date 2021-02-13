Tokat'ın gülleci kızları, Avrupa Şampiyonası yolunda 

Tokat’ta lise 12’nci sınıf öğrencileri Büşra Hatun Ekinci ve Zeynep Hilal Adıgüzel, 3 yıl önce Gaziosmanpaşa Stadyumu’nda sağlıklı yaşam için spor yapmaya başladı. Ekici ve Adıgüzel, spor yaparken, Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli antrenörlerin gülle atma branşı ile ilgili sporcu seçmelerini gördü. Antrenörler de seçmeler sırasında Ekici ve Adıgüzel’den gülle atma sporunu anlatarak, seçmelere katılmalarını sağladı. Seçmelerde başarı olan Ekinci ve Adıgüzel, böyle başladıkları gülle atmada kısa sürede başarı gösterdi. En son İstanbul’da yapılan U20 Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Büşra Hatun Ekinci 14,18 metre atarak Türkiye şampiyonu olurken, Zeynep Hilal Adıgüzel ise 14 metrelik atışıyla Türkiye 2'ncisi olarak U20 Avrupa Şampiyonası barajını geçti.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Sağlık amacıyla spor yapmak için gittiği Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda gülle atma ile tanıştığını belirten Büşra Hatun Ekinci, "Orada spor yaparken hocalar beni keşfetti. Beni bu spora başlattılar. Türkiye Şampiyonası seçmesine götürdüler. Orada seçmelerde birinci oldum. 3 yıldır da çalışıyorum, durmadan devam ediyorum. Ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 14,18 metre atarak Türkiye şampiyonu oldum ve U-20 Avrupa barajını geçtim. Hedefimiz bir sonraki yarışmada dünya barajını da geçip Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda da birinci olmak. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak ve dünya şampiyonu olmak. Bir sonraki hedefim de olimpiyat barajını geçmek. Pandemi bizi etkiledi ama çalışmalarımıza ara vermeden evimizde devam ettik. Evimize spor malzemeleri götürdük ve halter salonu kurarak devam ettik" dedi.

'ZAYIFLAMAK İÇİN BAŞLADIM, DERECEYE GİRDİM"

Zayıflamak için Gaziosmanpaşa Stadyumu'na gittiğinde gülle atma sporu ile tanıştığını kaydeden Zeynep Hilal Adıgüzel ise "Eskiden kiloluydum. Statta spor yaparken hocalarımız beni gördü. Vücudum uygundu. Buraya getirdiler, test ettiler, 'Gülle atmaya başlamak ister misin?' diye sordular. Ben de kabul ettim. Gülle atmaya başlayalı 2 yıl oldu. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek. Dünya Şampiyonası barajını geçerek, dünya şampiyonu olmak. Arkadaşlarım bu spora ilk başladığımda beni desteklemiyorlar, gelmemi istemiyorlardı. Sonra başarı elde etmeye başlayınca onlar da gurur duymaya başladı. Biz de şeref duymaya başladık. Böyle böyle ilerledik ve onlar da en büyük destekçim. Türkiye ikinciliği elde ettim. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonluğu" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM ATTILAR'

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mustafa Erol Karaca da "Şu anda sezonun ilk yarışması olarak salon yarışmalarında gülle atma branşı mevcuttu. 6- 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılan U-20 ve Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Büşra Hatun Ekinci 14 metre 18 santimetrelik derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Avrupa barajını geçti. Akabinde yeni sporcularımızdan Zeynep Hilal Adıgüzel iyi bir performans göstererek 14 metrelik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Her ikisi de Avrupa Şampiyonası'nın barajını geçerek ülkemizi temsil etme yolunda önemli adımlar elde etti" dedi.