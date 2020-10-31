Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1112
ALTIN
504.262
DOLAR
8.3508
STERLİN
10.8097
EURO
9.7324
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250...
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl...

Trabzon'da 7 gol

Süper Lig'in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ekim 2020 Cumartesi 08:40
0 Okunma
Trabzon'da 7 gol

Süper Lig'in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde galibiyet hasretini 4’e çıkaran Trabzonspor kötü gidişatını sürdürürken, Kasımpaşa ise 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyete uzandı.

8’inci dakikada Edgar’ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının gerisindeki Tirpan’ın önünde kaldı, onun kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

17’nci dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

23’üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında Nwakaeme rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahası yayının hemen önündeki Serkan’a çıkardı. Onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

28’inci dakikada savunmadan seken topla ceza sahası yayının üzerinde buluşan Kamil Ahmet’in gelişine kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.

31’inci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Nwakaeme’nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın solundan ağlara gitti: 2-1.

37’nci dakikada Abdülkadir Ömür’ün ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şut az farkla üstten auta gitti.

38’inci dakikada Baker’in orta sahadan sol çapraza gönderdiği pası yakalayan Nwakaeme rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girip altıpas çizgisinin önünden vuruşu yaptı ve meşin yuvarlak Ramazan’ın solundan ağlarla buluştu: 3-1.

41’inci dakikada Kamil Ahmet ceza sahası yayının üzerinden çıkarken araya giren Yusuf kaptığı topla ilerleyip kaleci Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

48’inci dakikada Koita’nın ceza sahası yayının hemen solundan kaleye gönderdiği şutta top yandan az farkla dışarıya çıktı.

55’inci dakikada Yusuf’un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

56’nci dakikada Hodzic ceza sahası sol çaprazından topla birlikte içeri girerken savunmada Serkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını işaret etti.

58’inci dakikada Aytaç’ın penaltı atışında Uğurcan soluna uzanarak topu uzaklaştırmayı başardı.

70’nci dakikada Hodzic’in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

79’uncu dakikada sol kanattan Haddadi’nin ortasında penaltı noktası üzerinde topu göğsüyle önüne indiren Koita vuruşunu yaptı ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87’nci dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına ortaladığı topta Edgar Le’nin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak kaleye yöneldi, Uğurcan’ın son dokunuşu yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-3.

90+3'üncü Ahmet Oğuz’un pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Koita’nın kaleye gönderdiği sert şut ağlarla buluştu: 3-4.

Karşılaşma 4-3 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşaSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çalımbay: Penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi
Çalımbay: Penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans