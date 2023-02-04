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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:51
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda iki yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor'un 29 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Maç

Sonuç

2020-2021

Trabzonspor-Galatasaray

0-2 M

2020-2021

K.Gümrük-Trabzonspor

1-2 G

2020-2021

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2 G

2020-2021

M.Başakşehir-Trabzonspor

0-1 G

2020-2021

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-1 M

2020-2021

Kasımpaşa-Trabzonspor

1-2 G

2020-2021

Galatasaray-Trabzonspor

1-1 B

2020-2021

Trabzonspor-K.Gümrük

2-0 G

2021-2022

Trabzonspor-Galatasaray

2-2 B

2021-2022

Kasımpaşa-Trabzonspor

0-1 G

2021-2022

Trabzonspor-Fenerbahçe

3-1 G

2021-2022

Beşiktaş-Trabzonspor

1-2 G

2021-2022

K.Gümrük-Trabzonspor

0-2 G

2021-2022

Trabzonspor-M.Başakşehir

0-0 B

2021-2022

Galatasaray-Trabzonspor

1-2 G

2021-2022

Trabzonspor-Kasımpaşa

1-0 G

2021-2022

Fenerbahçe-Trabzonspor

1-1 B

2021-2022

Trabzonspor-Beşiktaş

1-1 B

2021-2022

Trabzonspor-Karagümrük

1-1 B

2021-2022

M.Başakşehir-Trabzonspor

3-1 M

2022-2023

İstanbulspor-Trabzonspor

0-2 G

2022-2023

Trabzonspor-Galatasaray

0-0 B

2022-2023

Ümraniyespor-Trabzonspor

0-1 G

2022-2023

Trabzonspor-Kasımpaşa

0-0 B

2022-2023

Beşiktaş-Trabzonspor

2-2 B

2022-2023

Trabzonspor-Fenerbahçe

2-0 G

2022-2023

Karagümrük-Trabzonspor

4-1 M

2022-2023

Trabzonspor-M.Başakşehir

1-0 G

2022-2023

Trabzonspor-İstanbulspor

4-0 G

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolTrabzonsporAbdullah Avcı
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