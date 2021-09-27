Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig’in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 15’e yükseltirken, üç maçlık galibiyet serisi son bulan Alanyaspor ise puanını 13’e çıkardı.