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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig’in 7’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor puanını 15’e yükseltirken, üç maçlık galibiyet serisi son bulan Alanyaspor ise puanını 13’e çıkardı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 22:24
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Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

5’inci dakikada İsmail’in taç atışında savunmanın arkasına sarkan Cornelius’un köşe çizgisi üzerinden içeriye çıkardığı topu Djaniny gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10’uncu dakikada sağ kanattan Bakasetas’ın ortasında arka direkte topla buluşan Djaniny’in doğrudan kaleye gönderdiği topu Milunovic çizgi önünden çıkardı.

17’nci dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etti.

32’nci dakikada Nwakaeme’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.

33’üncü dakikada Davidson ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba, altıpasın içerisinde topla buluştuktan sonra vuruşunu yaptı, kaleci Uğurcan yakın mesafeden meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

36’ncı dakikada Davidson’un orta sahadan savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Diedhiou'nun ceza sahası sağından vuruşunda top Uğurcan’ın elinin altından ağlarla gitti: 0-1.

42’nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas’ın penaltı noktası üzerine ortasına iki savunma oyuncusu arasından iyi yükselen Cornelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

45+1’inci dakikada Davidson’un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

64’üncü dakikada Nwakaeme ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden dışa pasında Hamsik’in gelişine kaleye gönderdiği top, üstten auta gitti.

74’üncü dakikada Hüseyin Türkmen gördüğü ikinci sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

83’üncü dakikada sol kanattan Davidson’un altıpasın gerisine çıkardığı topu Emre Akbaba gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

90+6’ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Hamsik’in ön direğe ortasına iyi hareketlenen Edgar’ın kafa vuruşunda Serkan son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAytemiz AlanyasporSüper LigFutbol
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