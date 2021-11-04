Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,572.53
ALTIN
555.73
DOLAR
9.72
STERLİN
13.26
EURO
11.24
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Flaş Haber
Ölümünde siyanür şüphesi
Kapat

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 15:04
0 Okunma
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig’in 12’nci haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve dinamik ısınma hareketleri yapıldı. 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenmanımız şut çalışması ile son buldu. Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, saat 16.30'da da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaş MaçıHazırlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz
Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz
Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 
Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 
Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi
Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans