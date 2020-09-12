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Trabzonspor'dan Sorloth açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, belirlenen tarihte Trabzon'a gelmeyen futbolcuları Alexander Sorloth için noter tespiti yapıldığını ve disiplin talimatındaki ilgili maddelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 15:33
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Trabzonspor'dan Sorloth açıklaması!

Bordo-mavili kulübün açıklaması şöyle;

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAlexander Sörloth
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