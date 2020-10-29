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Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:14
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Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor

TRABZON - 2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7’nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. Teknik direktör Eddie Newton’un, son oynanan Fenerbahçe maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet’in yerine Diabate’ye görev vermesi bekleniyor.

NEWTON İLE DEVAM KARARI

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istedi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Nwakaeme, Afobe.

SAKAT: Hüseyin, Ekuban

CEZALI: Yok
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigKötü Gidişat
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