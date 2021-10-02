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Trabzonspor'u Bakasetas uçurdu: 1-2

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 18:03
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Trabzonspor'u Bakasetas uçurdu: 1-2

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakasetasTrabzonsporYukatel KayserisporYeni Çağrı
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