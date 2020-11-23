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Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor’da camia üzerindeki kara bulutlar dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:38
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Trabzonspor’da hasret bitti, kara bulutlar dağıldı

TRABZON - 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve 8’inci hafta sonunda teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti. Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişatı sonlandıran bordo-mavililerde özellikle ilk yarıda oynanan futbol gelecek adına camiayı da umutlandırdı.

YEREL GAZETELER: AV SEZONU BAŞLADI

Yerel gazeteler de Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde ‘Av mevsimi başladı’ başlıklarına yer verdi. Kuzey Ekspres gazetesi, “Av mevsimi başladı”, “Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi”, Taka gazetesi, “Avcı’dan sihirli dokunuş!”, “Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı”, Karadeniz gazetesi, “Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti”, “Trabzonspor yeni hocası Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçta Erzurumspor’u tek golle geçti, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı”, Günebakış gazetesi, “Hayata dönüş”, Sonnokta gazetesi ise, “Yağmur adam”, “Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor’u ipten aldı” yorumlarını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı
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