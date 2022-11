Türk futbolunun kara gecesi

İZMİR - Spor Toto 1'inci Lig'de dün holiganların yarattığı terör yüzünden tatil edilmek zorunda kalan Göztepe-Altay derbisinde yaşananlar tüm Türkiye'yi şoke etti. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç Türk futbolunun utanç gecesi olarak tarihe geçti. Konuk Altay taraftarlarına İl Spor Güvenlik Kurulu'nun getirdiği deplasman yasağının maçtan 1 gün önce kulüpler ile taraftarların girişimleri sonrası İzmir Valiliği tarafından kaldırıldığı derbide eşi görülmemiş olaylar yaşandı. Yüzlerce aile ve çocuk toplam 16 bin 465 taraftarın izlediği maçın 19'uncu dakikasında Altay taraftarları arasından Göztepe taraftarlarının yer aldığı maraton tribününe işaret fişeğiyle saldırı yapıldı. Yakın mesafeden ateşlenen fişek yüzüne isabet eden 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, kanlar içinde yerde kalırken, milyonların gözleri önündeki bu görüntüler toplumda infial yarattı.



Yaralı taraftara müdahale etmek için oyun durdurulup sahaya 2 ambulans girerken, taraftarlar sahaya bu esnada da yabancı madde atmaya devam etti. İki takım oyuncularının taraftarları yabancı madde atmamaları konusunda uyarmaya çalıştığı anlarda karşı tribünden atlayan bir Göztepe taraftarı, korner direğini yerinden söküp tüm sahayı yanlamasına koşarak Altay'ın 29 yaşındaki kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Korner direği holigan taraftarın darbeleriyle başında parçalanan Ozan yerde kalırken, saldırganı Altay'ın takım kaptanı İbrahim Öztürk durdurdu. Hem talihsiz taraftar Mehmet Çakır hem de kaleci Ozan farklı hastanelere kaldırılırken, futbolcularla birlikte soyunma odasına giren hakem Emre Kargın maçı tatil etti.



VALİ KÖŞGER: OLAYIN PEŞİ BIRAKILMAYACAK



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, statta yaptığı incelemelerin ardından Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dülger'le birlikte açıklamada bulunurken, yaralı taraftar ve kaleciyi hastanede ziyaret etti. Vali Köşger, "Göztepe ile Altay takımlarımız, İzmir'in iki güzide takımı arasında oynanan maçın 19'uncu dakikasında üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. İzmir'in geldiği düzeye, Türk futbolunun geldiği düzeye göre bu maçın seyircili oynanmasının uygun olacağını değerlendirdik. Kararı alırken kulüplerle istişare ettik. Gelinen nokta, üzülerek ifade ederim ki Türk sporunun geldiği noktaya ulaşmadı. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak" açıklamasını yaptı.



BAŞKANLARDAN SAĞ DUYU ÇAĞRISI



Yaşanan olayların ardından Vali Yavuz Selim Köşger'le birlikte kameraların karşısına geçip yaralıları da ziyaret eden iki kulübün yöneticileri, taraftarlara sağ duyu çağrısı yaptı. Altay Başkanı Ayhan Dündar, İzmir kulüplerinin çok iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade edip, "İzmir kulüplerimizle ilişkimiz çok iyi. Böyle bir hava olsun istiyorduk. Güzel bir mücadele olacağını bekliyorduk. Maalesef maç içinde münferit ve insani olmayan bir davranışla bir cana kastedilmiştir. Hiç olmaması gerekiyordu. Ozan da başına aldığı darbelerle yaralandı. İnşallah iki yaralımız da bir an önce sağlığına kavuşur. İzmirli taraftarların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Kınıyoruz, inşallah bir daha tekrarı olmaz. Biz iki takım taraftarını tribünde görmek istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada artık bu durumlar yaşanmayacak" yorumunu yaptı.



"FAİLLERİ MAHKUM ETMELİYİZ"



Mehmet Sepil ise, "Türk futbolu adına, İzmir, Göztepe ve Altay adına çok üzgünüm. Yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. İki kişinin verebileceği zararı gördük. Çok üzgünüm. Kötü bir örnek oldu. Olayın failleri şiddetle cezalandırılmalı. Bunun tekrarlanmaması için tüm taraftarlar bence birlikte hareket etmek zorunda. İzmir bu değildir. Biz yıllar önce Karşıyaka maçında taraftarın yarısını stada soktuk. Futbolun en önemli tarafı seyircilerle oynamaktır. Bu maçın seyircili oynanması konusunda aynı görüşteydik. Bu kötü sonucun ardından biz failleri mahkum etmeliyiz. Olay çok üzücü. Yaralılarımız var, bir tanesi daha ciddi konumda. Şu an bizim taraftarımız ameliyata alındı. Hayati tehlikesi yok. Biz birleşmeliyiz. Bunun için iş taraftarlara ve bizlere düşüyoruz. Bu kişileri dışlamalıyız. Fişek atmanın, kaleciye saldırmanın sporla alakası yok. Biz Sayın Valimizle elimizden geleni yapacağız. Zaten ceza görmesi gerekenler görecek. Biz sakinlikle İzmir futbolunda bu tür şeyleri nasıl kaldırılır, hep birlikte mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.



TARAFTARIN DURUMU STABİL, OZAN'A 4 DİKİŞ



Altay tribününden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ve sol göğsünden ağır yaralanan 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan Çakır'ın ciğerlerine dolan duman temizlendi. Çakır'ın durumunun stabil olduğu belirtilirken, kulübün sağlık sponsoru Medicana Hastanesi'nde başına 4 dikiş atılan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ise sabah saatlerinde taburcu edildi. Ozan'ın 1 hafta istirahat raporu aldığı öğrenildi.



YASAK SON ANDA KALKTI



Göztepe-Altay maçı öncesi konuk siyah-beyazlı taraftara konulan deplasman yasağı son anda kaldırıldı. Kulüpler ve tribün yasaklarının kalkmasını savunan futbolseverlerin girişimleri üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuk Altaylıların da Gürsel Aksel Stadı'ndaki derbiyi izlemelerine Twitter hesabından yaptığı, "Hafta sonu oynanacak Göztepe-Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe -Altay maçına her iki takımın taraftarları serbestçe girebileceklerdir. Sportmence ve centilmence bir maç olmasını diliyorum" açıklamasıyla onay verdi.



ORGANİZE SALDIRI



İzmir'de yıllardır rakip olan Göztepe ile Altay taraftarları arasında önceki yıllarda birçok olay yaşanırken, ilk kez organize bir şekilde rakip tribünlere saldırı gerçekleştirildi. Maç öncesi saat 14.00'te Halkapınar'daki İzmir Atatürk Stadı'nda toplanıp stada otobüslerle birlikte getirilen Altay taraftarları emniyet güçleri tarafından didik didik arandı. Olaylar sonrası güvenlik kameralarından işaret fişekleri ve yanıcı maddeleri statta görev yapan A.G ve H.K isimli fanatik Altay taraftarı 2 özel ambulans şoförünün deplasman takımı tribünü tuvaletine 2 sırt çantası içinde saat 16.34'te bırakıp sakladıkları, ardından telefon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi.



İzmir Valiliği, çantaları bırakmalarının ardından görevlerine devam edip hatta statta yaralanan taraftar ile kaleciyi hastaneye taşıyan şoförlerin gözaltına alındığını, haklarında idari soruşturma da açıldığını açıklarken, işaret fişeğinin ateşlenmesi sırasında olayı organize eden taraftarların önce sis çıkaran fişekler yakıp olayın failinin görünmemesi için duman bulutu yarattığı görüldü. Valilik, organize şekilde saldırıda bulunan toplam 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Altay taraftarlarının, bu sezon daha önce 28 Ekim'de Sakaryaspor'la deplasmanda oynanan maçta da rakip tribüne işaret fişeği attığı ortaya çıktı.



TAKIM DA ÇIKAMADI



Olayların ardından Altay taraftarları saatlerce güvenlik gerekçesiyle saatlerce Gürsel Aksel Stadı'nda bekletilip Göztepeliler dağıldıktan ve failler bulunduktan sonra emniyet tedbirleriyle çıkartıldı. Maçın tatil edilip Göztepe tribünlerinin boşaltıldığı esnada Altay kafilesinin stattan ayrılmasına izin verilmedi. İki takım futbolcuları uzun süre çıkış tünelinde olayları değerlendirirken, Altaylılar daha sonra saatlerce yedek kulübesine oturup bekledi.



DÜNYADA GÜNDEM OLDU, TÜM TÜRKİYE KINADI



İzmir derbisinde yaşanan olaylar dünya çapında birçok yayın organında haberlere konu oldu. Yabancı basın, eşi görülmemiş vahşet olaylarından dehşetle bahsederken, Türk sporunun bütün paydaşları ve spor kulüpleri yaşanan olayları kınadı.



GÖZLER TFF'DE



Olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçı sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi. Yaşanan tribün olayları nedeniyle iki kulübün de ağır ceza alması beklenirken, soruşturma tamamlandıktan sonra caydırıcı olması için TFF'nin tarihi kararlar vereceği iddia ediliyor. Futbol Disiplin Talimatı'na göre saha içinde futbolculara yapılıp müsabakanın devamına engel durum oluşturan saldırılarda kulüpler hükmen mağlubiyete kadar cezalar alabiliyor. TFF'nin taraftarların neden olduğu karşılıklı yaşanan acı olaylar nedeniyle maçı 22'nci dakikadan itibaren seyircisiz oynatıp, iki kulübe de 5'er maça kadar seyircisiz oynama cezası verebileceği de belirtiliyor.



ALTAY ŞİKAYETÇİ OLACAK



Altay Başkanı Ayhan Dündar, failler net bir şekilde ortaya çıkarıldığında hem işaret fişeğini atan hem fişeği stada sokan hem de kalecileri Ozan'a saldıran kişilerden kulüp olarak şikayetçi olacaklarını açıkladı. Dündar, işaret fişeğiyle saldırı düzenleyen kişilerin kendi taraftarlarınca tanınmadığını, olayın İzmir'e yönelik bir saldırı olabileceğini de iddia etti. Göztepe taraftarları ise yayınladıkları ortak bildiride organize suçun cezasız kalmamasını istedi. Taraftarlar olayda yaralanan taraftar ve Altay kalecisi Ozan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.