Türk sporunu 2022'de kadınlar taşıdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2022 yılındaki dünya şampiyonlarında farklı yaş gruplarında 712 Türk sporcu, takım ve bireysel kategoride madalya kazandı.

Türk sporcuların dünya şampiyonalarında elde ettiği 551 madalyanın 337’sini yani yüzde 61'ini kadın sporcular aldı. Erkek sporcular ise 214 madalyayı boynuna astı.

Avrupa'da da kadınlar önde

Kadın sporcuların madalya üstünlüğü Avrupa şampiyonalarında da görülüyor.

Avrupa şampiyonalarında geçen yıl takım ve bireysel kategoride bin 219 Türk sporcu başarılı oldu.

Milli sporcular Avrupa'da toplam 948 madalya elde ederken bunun 521’ini (yüzde 55) kadın sporcular kazandı, erkek sporcular ise 427 kez kürsüye çıktı.

Lisanslı erkek sporcu sayısı fazla

Türkiye'de toplam 13 milyon 567 bin 158 lisanslı sporcu bulunuyor.

Lisanslı sporcuların 8 milyon 962'si erkek, 5 milyon 566 bin 196'sı ise kadınlardan oluşuyor.

Kadınların, lisanslı sporcuların yüzde 41'ini oluşturmasına karşın Avrupa ve dünya şampiyonalarında erkeklerden daha fazla madalyası var. Böylece kadınlar, başarı yüzdesi açısında da erkek sporcuları geride bırakıyor.