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Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde finalin adı belli oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda ALG Spor’u penaltı atışları sonunda mağlup eden Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı finale yükseldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikalarında gol olmayınca, penaltı atışlarında rakibine 2-1’lik üstünlük kuran Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatanspor’un rakibi oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:56
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Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde finalin adı belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi yarı final karşılaşmaları Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde tamamlandı. Günün ikinci maçında Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı geçen senenin şampiyonu ALG Spor’la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ALG Spor, maçın ilk dakikalarında girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın 20’nci dakikasında statta elektriklerin kesilmesi üzerine maça bir süre ara verildi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında da her iki takım oyuncuları buldukları fırsatları gole çeviremedi. 90 dakikanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından oynanan uzatma dakikalarında da taraflar gol atamayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, finale yükseldi.

FİNAL 5 MAYIS'TA

D Smart’tan naklen yayınlanacak olan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda final karşılaşması 5 Mayıs Çarşamba günü Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı ve Fatih Vatanspor arasında oynanacak. Finalde galip gelen takım Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Bahar Özgüvenç, çok zor bir maç oynadıklarını belirterek, yarından itibaren finalde karşılaşacakları Fatih Vatan Spor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Turkcell Kadın Futbol LigiFutbolFinal
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