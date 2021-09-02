Türkiye - Karadağ: 2-2

9’uncu dakikada milli takım öne geçti. Kenan Karaman’ın pasıyla kendi yarı sahasından çıkan Cengiz’in topla birlikte kat ederek sağ kanattan ceza sahası yayının önüne kadar geldi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

16’ncı dakikada Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kaan’ın ceza sahası içerisi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

26’ncı dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Cengiz, son çizgiye inmeden pasını yerden ceza sahası içerisindeki Burak’a çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

30’uncu dakikada milli takım farkı 2’ye çıkardı. Organize gelişen atakta Kenan, pasını ceza sahası içerisindeki Zeki’ye çıkardı, Zeki ise kanattan bindiren Cengiz’e pasını yolladı. Cengiz’in son çizgiye gelmeden yerden içeriye çıkardığı topla buluşan Yusuf’un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

34’üncü dakikada Cengiz’in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına yakın bir bölgede topa iyi yükselen Merih’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mijatovic’ten döndü. Savunmanın uzaklaştıramadığı dönen topu önünde bulan Yusuf’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40’ıncı dakikada Karadağ farkı 1’e indirdi. Kosovic’in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Marusic’in ceza sahası içerisine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

İlk yarı Türkiye’nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

63’üncü dakikada Okay’ın pasıyla sağ kanattan topla birlikte kat eden Cengiz’in ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

76’ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mijatovic’te kaldı.

90+3’üncü dakikada ani gelişen Türkiye atağında Kerem pasını ceza sahası yayı üzerindeki Burak Yılmaz’a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7’nci dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Radunovic’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

ALPASLAN ÖZTÜRK İLK KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Alpaslan Öztürk, Karadağ maçında ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi. 82’nci dakikada Okay Yokuşlu’nun yerine oyuna giren Alpaslan Öztürk, stoper bölgesinde görev yaptı.