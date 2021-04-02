Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
450.097
DOLAR
8.0852
STERLİN
11.1302
EURO
9.5225
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak

TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı Urla'da yaşanacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Nisan 2021 Cuma 14:53
0 Okunma
TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı Urla'da yaşanacak

İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2021 Milli Takım Seçme Yarışları heyecanı 4 Nisan Pazar günü startı verilecek ilk yarış ile Urla'da başlayacak. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarışlarda koronavirüs pandemisi sebebi ile gerekli tüm önlemler alınacak. Tüm kulüp yöneticisi, antrenör ve sporculardan kayıt esnasında PCR testleri sonuçları ve HES kodları kayıt altına alınacak. Yarış üssü ve tekne parkı olarak kullanılabilecek tüm yarış alanlarına tek bir noktadan giriş-çıkış sağlanacak. Bu noktalarda kulüp yöneticisi, antrenör ve sporcular için hazırlanmış olan fotoğraflı akreditasyon kartları kontrol edilecek ve sadece akreditasyon kartı olanlar içeri alınacak.

TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nda ilk hafta optimist ve optimist junior sınıfları sahne alacak. 9 Nisan'da tamamlanacak optimist sınıfı yarışlarının ardından 12-17 Nisan arası laser 4.7, laser radial ve laser standard sınıflarının yarışları gerçekleştirilecek. Daha sonra 20-25 Nisan tarihleri arasında 420 ve 470 sınıfları ile techno 293, techno plus ve RS:one rüzgar sörfü sınıfları mücadele edecek. Son olarak 28 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında formula kite, IQ foil ve funboard slalom sınıfları milli takım için mücadele edecek. Birbirinden heyecanlı yarışların yaşanacağı organizasyon ile yelken sporunun kalbi bir ay boyunca Urla'da atacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TYF 2021 Milli Takım Seçme YarışlarıUrla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak kortun yıldızları İstanbul’da buluşuyor
Toprak kortun yıldızları İstanbul’da buluşuyor
Millilerin grubunda Hollanda ve Norveç galip
Millilerin grubunda Hollanda ve Norveç galip
A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı 
A Milli Takım, Letonya ile berabere kaldı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans