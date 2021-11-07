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VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 69’uncu dakikada Bertolacci atarken Galatasaray’ın golünü ise 88’inci dakikada Mohamed kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2021 Pazar 18:21
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VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-1

27’nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Kerem’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Babel’in sol ayağıyla yaptığı ortaya altıpas üzerinde iyi yükselen Halil’in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Yedlin’in ortasına yükselen Halil’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

67’nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Mohamed’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

69’uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Emre Kılınç’ın geriye doğru verdi hatalı pasta topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Pesic, topuğuyla pasını Bertolacci’ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

74’üncü dakikada Berkan’ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Babel topla birlikte ceza sahası önüne kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

88’inci dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Galatasaray’ın önde baskı ile kazandığı topta, Diagne pasını ceza sahası içerisine giren Feghouli’ye verdi. Bu oyuncudan önce savunmanın yatarak müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mohamed’in vuruşunda top kaleci Viviano’dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan Mohamed’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90’ıncı dakikada ani gelişen Fatih Karagümrük atağında Balkovec’in arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic’in vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.

90+6’ncı dakikada Morutan’ın kullandığı köşe vuruşunda Diagne’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması çizgiden çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VavaCars Fatih KaragümrükGalatasarayFutbolSüper Lig
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