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Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 13:40
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Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından yapılan ilk antrenman öncesi oyuncularına konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı konuşmasında, "Henüz önümüzde uzun haftalar var. Her puan, her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor maçının çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, futbolcularına, "Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ama bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi bizim karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar" ifadelerini kullandı.

"5 PUANLIK FARK KAPANIR"

5 puanlık farkın çok az olduğunu sözlerine ekleyen Pereira, "Puan kaybı önemli ancak sezonu kazanmak aslolan. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz. Alanyaspor maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır" dedi.

"HER PUAN, HER MAÇ ÖNEMLİ"

İdman sonrası futbolculara bir gün izin veren Pereira, şu sözlerle konuşmasını tamamladı;

"Henüz önümüzde uzun haftalar var. Her puan, her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz. Ben de 10 gündür Samandıra'dan hiç çıkmadım. İzin yapın kafanızı toplayın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vitor PereiraFenerbahçe
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