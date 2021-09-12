Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1438.72
ALTIN
486.16
DOLAR
8.4566
STERLİN
11.7406
EURO
10.0451
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Son Dakika
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Son Dakika
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Konya'da sanayi arsası satışı
Son Dakika
Konya'da sanayi arsası satışı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...

Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı

Erzurum'da prematüre dünyaya gelen ve 3 yaşındayken uçak yolculuğunda görme engeli hostes tarafından tespit edilen Yaman Rüzgar Kızılet (12), 3 yıl önce başladığı yüzmede yaş grubunda 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalamada rekorlar kırdı. Yaman Rüzgar, "Hedefim, milli takıma seçilmek ve Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2021 Pazar 11:19
0 Okunma
Yaman Rüzgar, yüzmede rekor üstüne rekor kırdı

Erzurum'da sağlık çalışanı Nergiz-Halit Kızılet çiftinin tek çocukları olan Yaman Rüzgar, 890 gram olarak prematüre dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören Yaman Rüzgar'ın görme engeli, 3 yaşındayken, bir uçak yolculuğu sırasında, görevli hostes tarafından fark edildi. Hostesin uyarısı üzerine ailesi Yaman Rüzgar'ı götürdükleri hastanede, yüzde 80 görme engelli olduğunu öğrendi. Gözündeki rahatsızlık giderek ilerleyen Yaman Rüzgar'ın hareketli bir çocuk olduğunu gözlemleyen doktorlar, ailesine spora başlatmalarını önerdi. Kızılet çifti, çocuklarını 9 yaşındayken yüzmeye başlattı. Antrenör Mehmet Karyağdı, başarısını görünce Yaman Rüzgar'ı, önce performans, daha sonra da yarış gruplarına dahil etti. Erzurum'daki yarışlarda birinci olan Yaman Rüzgar, 25 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Havuzda başarılara imza atan Yaman Rüzgar, 50 metre kelebekte 45,33, 50 metre serbest de 39,64, 50 metre sırtüstü 42,93, 100 metre sırtüstü 1,37, 50 metre kurbağalama 51,82, 100 metre kurbağalama 1,51 saniyelik dereceleriyle Türkiye rekorları kırdı.

OLİMPİYATLARI HEDEFLİYOR

Palandöken ilçesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün olimpik yüzme havuzunda çalışmalarını sürdüren Yaman Rüzgar Kızılet, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Ailesinin teşvikiyle yüzmeye başladığını söyleyen Yaman Rüzgar, "Hocalarımın yardımıyla madalyaları kazandım. Hedefim milli takım, sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsim etmek" diye konuştu.

Oğlunun prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatan Halit Kızılet, "Bir uçak seyahatinde hostes Yaman'ın dokunarak yürüdüğünü, bazı yerleri yoklayarak eliyle araştırdığını ifade edip göz doktoruna götürmemizi tavsiye etti. Biz de hemen doktora götürdük. Yaman henüz 2,5-3 yaşındayken yüksek dereceli gözlük kullanmaya başladı. Gözündeki rahatsızlık her geçen gün ilerledi. Doktorlar, çok hareketli bir çocuk olan Yaman'ın spor yapması konusunda bizi uyardı. Biz oğlumuz için yüzmenin iyi olacağını düşündük. 3 yıl önce yüzme yaz kurslarına başladı. Yaman yüzmeyi sevdi, sağolsun hocaları da onu beğendi. Birkaç ay önce de buraya paralimpik hocalar geldi. Onlarla görüştüğümüzde 'Yaman'ı neden değerlendirmiyorsunuz?' diye sordular. Biz o güne kadar paralimpikte yüzebileceğini bilmiyorduk. Biz sadece gözlük kullanan bir çocuk olarak görüyorduk Yaman'ı. Şimdi Allah'a çok şükür paralimpikte hem 6 dalda rekor kırdı hem de altın madalya aldı. Tabi ki bir baba olarak herkesin duymak istediği gururu yaşadım" diye konuştu.

Yaman Rüzgar'ı bir süre kursta yüzdürdükten sonra yeteneğini keşfettiklerini belirten antrenörü Mehmet Karyağdı ise şunları söyledi:

"Çocuğun yetenekli olduğunu keşfettik. Performans grubuna aldık. Sporcularımız arasında yaptığımız yarışlarda baktık ki oldukça yetenekli, dereceler almaya başladı. Çocuğun görmesinde bir problem olduğunu tespit ettim. Dereceli gözlüğü olmadığı zaman yüzemiyordu. Ailesiyle bunu konuştuk, onlar da bize çocuklarının doğuştan görme problemi olduğunu söyledi. Kısmet oldu, İstanbul'daki Türkiye Şampiyonası'na yetiştirdik. Gittik, haksız da çıkmadık. 6 dalda yarıştı. 6 yarışta da hem altın madalya aldı, hem de Türkiye rekoru kırdı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumYaman Rüzgar KızıletYüzme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
​​​​​​​Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0
​​​​​​​Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa: 2-0
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans