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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2020 Çarşamba 14:02
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Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

DENİZLİ - Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Robert Prosinecki Dönemi Sona ErdiYukatel Denizlispor
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