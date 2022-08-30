Zafer Ultra Maratonu'nun startı Afyonkarahisar'dan verildi

AFYONKARAHİSAR - NEF Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Zafer Ultra Maratonu'nun ilk etabı Büyük Taarruz'un 100’üncü yılında Afyonkarahisar'da koşuldu. 6 gün sürecek toplam 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu 4 Eylül'de İzmir'de tamamlanacak.





Nef Vakfı tarafından gelenekselleştirilerek her yıl yapılması planlanan Zafer Ultra Maratonu'nun ilki Afyonkarahisar'da başladı. Merkeze bağlı Büyükkaleci beldesindeki Kocatepe Anıtı'ndan başlayıp, 7,5 kilometrelik güzergahın ardından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde tamamlanacak etabın startı verilmeden önce tören düzenlendi. Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Nef Vakfı Pazarlamadan Sorumlu Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz, Nef İcra Kurulu Üyesi Hakan Oflazer ile kent protokolü katıldı.





BİRLİK VE BERABERLİK BİLİNİCİNİ YAŞATMAK İSTİYORUZ





Törende konuşan Nef Pazarlamadan Sorumlu Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz, bir ulusun yeniden doğuşunun ve zaferle sonuçlanan mücadelenin başladığı topraklarda olmanın çok büyük bir gurur olduğunu belirtti. Yılmaz, "Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz'un 100. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Aldığımız her nefesin kıymetinden ilham alarak kurduğumuz Nef Vakfı olarak bu vatana ve geleceğimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Büyük zaferin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Zafer Ultra Maratonu'nda birlikte koşarak, aziz kahramanlarımızı selamlamak, onların gücünü, inancını, birlik ve beraberlik bilincini hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.





Konuşmanın ardından Nef Vakfı yetkilileri tarafından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket verildi. Törenden sonra Zafer Ultra Maratonu'nun Afyonkarahisar etabının startı halk koşusu ile birlikte verildi. Koşu 7,5 kilometre sonra Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nde tamamlandı. Etabı 11 dakika 37 saniye 21 saliselik derecesiyle Emir Salih Karakuzu birinci tamamlandı. 11 dakika 39 saniye 15 saliselik derecesiyle Fatih Olak ikinci, 11 dakika 39 saniye 46 saliselik derecesiyle Musa Achilov ise üçüncü oldu.





EKMEK, ÜZÜM HOŞAFI VE MERCİMEK ÇORBASI





Öte yandan maraton öncesinde ataların 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz'da yenilen ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası da hem protokol üyelerine hem de yarışmacılara ikram edildi.





ÇADIRLARDA KONAKLAYACAKLAR





Kütahya- Dumlupınar, Manisa- Salihli ve Turgutlu ile İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek toplam 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu 4 Eylül'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. Ultra Maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet'in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana'nın, Halime Çavuş'un, Çoban İsmail'in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacak. İzmir'de sona erecek maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını takdim edecek.





SANAL KOŞUYLA ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA DESTEK





Maraton kapsamında Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Herkesin, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden kaydolarak, bulunduğu şehirde koşarak ya da yürüyerek destek verebileceği sanal koşudan toplanacak bağışların şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacağı belirtildi.