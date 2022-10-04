Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.450,70
ALTIN
1.019,02
DOLAR
18,55
STERLİN
21,10
EURO
18,42
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

04 Ekim 2022 Salı 16:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılışını yaptığı kura çekimi; 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu

Van Spor FK - Elazığ Karakoçan FK

Giresunspor - Amasyaspor

Balıkesirspor - Ofspor

Boluspor - Fethiyespor

Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

Hatayspor - Düzcespor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Manisa FK - Eynesil Belediye Spor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Galatasaray - Kastamonuspor

Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediye Spor

Kayserispor - Iğdır FK

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Gaziantep FK - Sarıyer

Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Çaykur Rizespor - Boyabat 1868 Spor

Menemen FK - Bulvarspor

Uşak Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Ankaraspor - Pazarspor

Tuzlaspor - Bursa Yıldırım Spor

Samsunspor - Muş 1984 Muş Spor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

Göztepe - Karaköprü Belediye Spor

Serik Belediyespor - Batman Petrol Spor

Adanaspor - Orduspor 1967

Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediye Spor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekir Spor

Kırşehir Futbol - İskenderunspor

Altay - Efeler 09 Spor

24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıKuraFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Güleş: Meksika'yı elemek için mücadele edeceğiz
Kemal Güleş: Meksika'yı elemek için mücadele edeceğiz
Dele Alli: Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş şampiyonluk!
Dele Alli: Bu sevginin karşılığında vermek istediğim tek geri dönüş şampiyonluk!
Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!
Suat Kosif ülkemizi motor sporlarında başarı ile temsil ediyor!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans