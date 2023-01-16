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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:20
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıHakem
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