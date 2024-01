Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, 27 Ocak'tan itibaren Kim Psikoloji tarafından düzenlenecek Spor Psikolojisi Sertifika Kursu Programı'na sporun tüm paydaşlarının katılması gerektiği belirtirken, son dönemde futbolda yaşanan olumsuzlukların psikoloji yönetimindeki eksiklikleri ortaya çıkardığını dile getirdi.

Soruları yanıtlayan Ömer Akgül, iyi bir ruh sağlığının sporun tüm paydaşları açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa Finali maçına değinen Akgül, "Burada psikolojik hatalar silsilesi görüyoruz. Kriz yönetimi yok, öfke yönetimi yok, iletişim problemi var. Etkileşimde sorunlar var. Stres yönetilemiyor. Problem çözme çok zayıf. Psikolojinin tamamını burada okuyabiliriz. Olmaması gereken en son şey oldu orada. Etkili iletişimi ortaya koyabilen yöneticiler, bu sorunların önüne geçebilirdi. Acı bir deneyim yaşadık. Neredeyse uluslararası kriz yaşanacaktı." diye konuştu.

Bir sporcu alırken milyon dolarlar ödenebildiğini dile getiren Akgül, şunları söyledi:

"Sporcu bedeninin güçlü olması için her şeye dikkat ediyoruz. Biz kurs açtık, sadece psikologlar başvurdu. Sadece psikologların bunu bilmesine ihtiyacımız yok. Oyuncu da bilecek, antrenör de bilecek, yönetici de bilecek, spordaki herkes bilecek. İçinde bulunduğumuz yüzyılda rekabetteki en önemli unsur insan. İnsan hatası bütün dengeleri değiştirir. Bir çiçekle bahar gelmez ama her çiçek baharla gelir. Biz bahar getirecek sporcuları yetiştireceğiz. Bir kibritle bir ormanı yakabilirsiniz. Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir hükümdarı, bir hükümdar da ülkenin kaderini etkiler. Bizim orada sporcularımızın, yöneticilerimizin, psikolojileri çok önemli. Psikolojik olarak enfekte olmuşsa, öfke yönetimini çözemiyorsa, takım çalışmalarına motive olamıyorsa, bu kişilerin olası sorunlar üretmesi çok muhtemel. Bu kadar para veriyoruz ama psikolojiyi yönetemiyoruz. Böyle olunca maddi yaptırım da boşa çıkıyor, maliyet yükseliyor. Türkiye 5 gün Süper Kupa Finalini konuştu. Ülke olarak 5 günümüz kayboldu. Çıkıp tane tane anlatılsa, 1 saatte herkes her şeyi anlayacaktı."

"Yakın zamanda 3 tane olay oldu"

Ruh ile beden sağlığının et ve tırnak gibi bütün halde olduğunu vurgulayan Ömer Akgül, sporcuların beden sağlığına yapılan yatırımın daha fazlasının ruh sağlığına yapılması gerektiğinin altını çizdi.

27 Ocak'ta 70 saatlik spor psikolojisi üzerine serfitika programı düzenleyeceklerini hatırlatan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu projenin paydaşı. Portekiz'in Porto Kulübü ve onların kurduğu akademi de bunun paydaşı. Biz Porto'yu yeşil sahalardan biliyoruz ama sahalardan daha güçlü oldukları nokta akademi. Burada yıldız futbolcuları bularak ülkesine gelir kazandıran bir kulüp oldu. Spor psikolojisinde çok deneyimliler. Biz de Türkiye'deki spor camiasında bütün paydaşların bu eğitimden faydalanmasını çok önemsiyoruz. Burada sadece bir sakatlık meydana gelmiyor. Biyolojik enfeksiyon ne kadar tehlikeliyse, psikolojik enfeksiyon da o kadar tehlikeli. Biliyorsunuz yakın zamanda 3 tane olay oldu. Liglerin ertelenmesine sebep olan olayda bir başkan, sahaya girip hakeme yumruk attı. Burada öfke kontrolü sağlanamamış. Spor psikolojisinde kriz yönetimi, karar verme, problem çözme, iletişim konusunda hakimiyet olması gerekiyor. Burada uygulamalı çalışmalar yapılması lazım. Ligler ertelendi, birçok insan bilet aldı, otel rezervasyonu yaptı, Türk sporu için kara bir gün oldu. Bir başkan sahaya girip hakeme yumruk atıyor. Hemen ardından İstanbulspor-Trabzonspor maçında yine psikolojiyi yönetemeyen bir ekibin başkanı, bütün takımı sahadan çekti. (Silinen 3 puanla birlikte) Sadece 6 puan kaybetmediler orada. Yaşanan şey Türk sporu için 6 puandan daha maliyetli."

Akgül, kulüplerin psikolog istihdam ettiğini ancak yeterli olmadığını aktararak, bütün psikologların spor psikilojisi eğitimi alması gerektiğini savundu.

Psikologların takım çalışması, etkili iletişim, problem çözme ve zaman yönetimi gibi eğitimleri alması gerektiğini vurgulayan Akgül, "Doğru desteği sağlayacak bir psikolog, takımda her şeyi değiştirir. Takıma mutluluk katar. Gelin bu kursa katılın, kendi psikolojinizi yönetin, kulübün psikolojisini yönetin, camianın psikolojik iklimini değiştirin. Spor camiasında gerilim çok yüksek, kırılganlık çok fazla. Bir çiçekle bahar gelmez diyoruz ya, bir kibrit çöpüyle de orman yanıyor." açıklamasını yaptı.

"Futbol sadece futboldan ibaret değil"

Türkiye'de tüm spor dallarında psikoloğun görev yapması gerektiğini ancak futbolun her zaman gündemde bulunan branş olduğuna dikkati çeken Akgül, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Taraftar tepkisi de bunu etkiliyor. Futbol sadece futboldan ibaret değil. TFF ve kulüpler şu anda lokomotif. Bütün çalışanlara psikolojik aşı yapmış kulüplerimiz de var. Bu kulüpler yatırımın karşılığını alıyorlar. Biz kursu düzenledik ve şartları eşitleyebilirler. Galatasaray-Fenerbahçe maçının oynanmaması nedeniyle hepimizin morali bozulmadı mı? Başkan tarafından hakem yumruklanınca moralimiz bozulmadı mı? Rekabette en önemli unsur insan faktörüdür. Sahada psikolojisi iyi olan futbolcuyla kötü olan futbolcu arasındaki fark kendisini gösterir. Spor da psikoloji ilminden çok iyi faydalanır. O yüzden sporun içindeki herkesi, bu konuya ilgi duyanları, spor camiasıyla teması olan gazetecileri dahi bu kursa davet ediyoruz. Buradaki sertifikayı Porto verecek. 70 saatlik eğitimin 50 saatini Porto'nun ekibi verecek. İçerik anlamında çok dolu bir program. Gençlik ve Spor Bakanlığı birçok branşta spor psikoloğu istihdam etti. Bazen ailenin bile yanlış bir hareketi, çocuğun geleceğini etkiliyor. Portekiz ekibi Porto, Türkiye'de ilk kez eğitim açıyor. Bu eğitimi yurt dışında çok maliyetli şekilde alırsınız. Psikologlar, danışmanlar, gazeteciler, sporcular, kulüp başkanları, spor dünyasının tamamı, sporla ilgilenmeyi düşünen herkes buraya katılıp sertifikasını alabilir."