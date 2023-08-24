Ankara

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 37 milyon 286 bin 886 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 452 bin 305 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 134 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 77 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 591 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 678 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 877 bin 705 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 651 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA