Haber: Damla Oya Erman

Sosyal medyada, Stanley koleksiyoncuları, gökkuşağı renkli paslanmaz çelik hazinelerini sergiler veya favori kupalarını süslemek için etiketleri ve silikon aksesuarlarına övgüler yağdırır. Bu çılgınlığın ortasında yaşamayanlar bile, bu devasa içme simgelerini çevrimiçi veya dışarıda görmüşlerdir.

Stanley 1913 markası, bir yüzyıldan fazla bir süredir var olmasına rağmen, son yıllarda şirket, mütevazı yeşil iş içkilerini renk, tasarım ve işbirlikleriyle genişletti. Bu ürünler o kadar popüler ki, onları elde etmek adına neredeyse şiddet olaylarına neden oluyorlar.

Ancak bu kupaların sadece basit içme kapları olmaktan öteye geçen bir çekiciliği var. Peki, bu basit nesnelere olan bu tutkunun sırrı nedir?

University at Buffalo School of Management'da pazarlama alanında görevli Profesör Charles Lindsey'ye göre, insan doğasında yenilik arzusu yatıyor. Lindsey, "Yeni deneyimler arıyoruz, bu bir yerlere seyahat etmek olabilir, fakat farklı kupaları koleksiyon yapmak da olabilir" diyor. Tüketiciler genellikle yeni renk veya tasarımın "bunu almalıyım" alarmını tetiklemesi için çekici pazarlamadan etkilenebiliyor. Lindsey, "Bunu kaçırmaktan korkma"nın özellikle güçlü bir psikolojik araç olduğunu belirtiyor ve bu durumun finansal piyasalardan kupalar gibi her şeyi etkilediğini söylüyor.

Stanley'nin küresel başkanı Terence Reilly, 2020'de marka revizyonunu planlarken özellikle kadınları potansiyel yeni tüketiciler olarak seçti. Ardından, şirket, sosyal medyada güvendikleri etkileyicilere haberleri yaymak için yeni renk ve tasarımlarla bir palet kullandı. Lindsey'ye göre, bu güven ve öneri ağı, bir şeyin "olması gereken" bir sembolü haline gelmesine neden oluyor. "İnsanlar, kendi zevklerine güvendikleri kişilerin yeni bir şey denediğini görüyorlar ve bu öğe, sosyal statü ve 'haberdar olanlar'ın bir sembolü haline geliyor" diyor.

Stanley'nin 40 ons'luk Quencher kupası, renkli dizisi ve içeceği uzun süre sıcak ve soğuk tutma özelliği nedeniyle çılgın popülerlik kazandı. Kupalar, sosyal medyada popüler hale geldikten sonra, Stanley'nin yıllık satışlarının 2023 yılında 75 milyon dolardan 750 milyon dolara çıktığı bildirildi. CNN, Stanley'den bir açıklama talebinde bulundu, ancak henüz bir yanıt alınmadı.

Peki, neden kupalar? İlginçtir ki, Stanley çılgınlığı, kupa ile ilgili uzun bir trendler silsilesi değilse belki de daha az dikkat çekici olabilirdi. Yeti, Nalgene, Hydroflask ve Starbucks gibi markalar, içme kapları için kült benzeri takipçileri ve zaman zaman kamuya açık rahatsızlıkları tetikleyen ürünleriyle tanınmıştır.

Lindsey'ye göre, "Sadece bir kupa, ancak düşünün, para sadece bir kağıttır" diyor. "Sadece bir kupa, ancak sembolik olarak bir şeyi temsil ediyor. Aspirasyonel bir şeyi temsil ediyor. Bir gruba, birliğe veya bir yaşam tarzına ait olmayı temsil ediyor." Lindsey, ayrıca, pazarlamada kullanılan bir psikoloji terimi olan "mülkiyet etkisi"ni, zaman içinde sahibi olduğu bir nesnenin kişi için daha değerli hale gelmesi olarak açıklıyor. Lindsey, "Bir şeyi kullanırken ve bir şeye alışırken, onun sizin için daha değerli hale geldiğini" söylüyor. "Bu durumda, kupaların renklerine, tasarımlarına alışırsınız ve bu alışkanlık kazanılır."

Ve ne daha alışkanlık kazanılır ki, sabah yürüyüşünde sıkıca tutulan veya bir işe gitme koşusunda araç fincan tutucusuna yerleştirilen güvenilir bir su kupası? Kupaların o kadar basit ve gerekli olması, onları tüketicilerin hayallerinde neden bu kadar fazla yer kapladığının anahtarı olabilir. Alışkanlık, sosyal medya gönderileri yeni sürümler, bulunması zor renkler ve asla geçmeyen "kaçırma korkusu" ile birleştiğinde, bu artık sadece bir kupa değil, "o" kupadır. Favori kupa, yeni kupa, favori kupa, herkesin kıskançlık duyduğu kupa, tüm hayat problemlerini çözecek ve bizi ideal kendimize daha da yaklaştıracak kupa.