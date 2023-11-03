Haber: Damla Oya Erman

"İki Pompa ile Üçlü Vuruş Yeniden İcat" adlı bu strateji, CEO Laxman Narasimhan'ın Howard Schultz'dan CEO koltuğunu devralmasının ardından New York City'de gerçekleşen bir etkinlik sırasında duyuruldu. Şirket, bu stratejiyi, Schultz tarafından daha önce sunulan "yeniden icat" planlarının bir devamı olarak tanımladı.

Yeni "üçlü vuruş" stratejisi, şirketin üç temel hedefi üzerine odaklanıyor: markanın yükseltilmesi, dijital yeteneklerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi, küresel varlığın artırılması.

Markanın yükseltilmesi kapsamında, daha fazla ürün yeniliği bekleniyor. Starbucks, "hedeflenen gün bölgelerine ve gün boyu kahvaltı ve atıştırmalıklarla büyümeyi" hedefliyor.

Kuzey Amerika'daki şirket işletmeli mağazalarda, Starbucks, 2023 mali yılında sıcak kahvaltı kategorisinde yüzde 20 büyüme kaydettiğini raporladı. Ayrıca, aynı dönemde bu mağazalardaki yiyecek teklifleri şirket için yaklaşık 6 milyar dolar getirdi.

Starbucks, önümüzdeki beş yıl içinde toplam Starbucks Rewards üye sayısını mevcut 75 milyondan ikiye katlamayı hedefliyor. Bu da küresel üye sayısını toplam 150 milyona yükseltmeyi gerektiriyor.

Şirket yetkilisi, bu hedefe ulaşmak için "doğru yolda" olduklarını belirtti.

Starbucks ayrıca yeni "Rewards Together" iş ortaklıklarının önümüzdeki altı ay içinde başlayacağını ima etti. Şu anda, 2022 yılında başlayan Delta Hava Yolları ile bir işbirliği bulunuyor.

Müşteriler, finansal bir kuruluş ve bir konaklama şirketiyle (isimleri belirtilmeyen iş ortakları) yakın bir gelecekte Starbucks ile işbirliği yapmayı bekleyebilirler.

Küresel operasyonlarını artırmayı hedefleyen Narasimhan ve şirketi, 2030 yılına kadar 55.000 mağazaya ulaşmayı ve bu on yılın sonuna kadar uluslararası pazarlarda 35.000 mağazaya sahip olmayı planlıyor.

1 Ekim itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 38.000 Starbucks mağazası bulunuyor ki bu, yıllık yüzde 6,5 artışı temsil ediyor. Bu mağazaların 17.800'ü Kuzey Amerika'da bulunurken, geri kalan 20.200 tanesi uluslararası pazarlarda yer alıyor.

Üçlü vuruş stratejisi çabalarının yanı sıra, şirket maliyetlerini başka 3 milyar dolar azaltmayı hedefliyor.

Starbucks hisseleri, beklenenden daha iyi çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra Perşembe günü neredeyse yüzde 9,5 yükseldi.

Şu ana kadar bu yıl, hisse fiyatı neredeyse değişmeden seyrediyor.