Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'nin sevilerek zaman geçirilen markalarından biri olan Starbucks fiyatlarını artırdı. Geçtiğimiz aylarda ürünlerine %25 zam yapan kahve zinciri bugün tekrar zamlandı.

Kahve zincirinin en uygun satılan ürünü küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı.

Son gelen zam ile birlikte fiyatlar şu şekilde belirlendi:

Yaz mevsiminin en sevilen içeceklerinden cool lime ve berry hibiscus küçük boy 85 lira oldu.

Şaşırtıcı olan ise Karamel frappucino kahvenin orta boyutunun fiyatı zam öncesi 74 lirayken zam sonrası küçük boy fiyatı 90 lira olması oldu. Kahve severler sosyal medyadan tepkilerini gösterirken bir kullanıcı "Türk kahvesi candır." yorumunda bulundu.