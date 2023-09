Haber: Damla Oya Erman

Starfield, oldukça büyük bir oyun. Uçuracak gemiler, kaçak oyuncak hayvanlar, inşa edilecek üsler ve tabii ki, toplanacak sanat eserleri (ve evrenin büyük gizemleri) var. Ancak oyun kendisi, oyunu oynamanın birçok ayrıntısını çok fazla açıklamıyor gibi görünüyor. İşte Starfield'e başlamadan önce bilmek isteyeceğiniz 21 ipucu, püf noktası ve tavsiye.

Herkesin oyun deneyimi biraz farklı olacak

Elbette, geniş bir rol yapma oyununun her seçiminizin sonuçları olduğu bir "seçimleriniz sonuçları getirir" kısmı var, ancak Starfield'da çeşitlilik biraz daha derinlemesine. Ziyaret edeceğiniz yerleşik gezegenler ve büyük şehirler önceden tanımlanmıştır, bu nedenle oyuncular arasında değişmez veya farklılık göstermez, ancak bazı gezegenlerde (mağaralar veya üsler gibi) bazı küçük detayların rastgele üretildiği ve rastgele yerleştirildiği görünüyor. Bu da bazı görevlerin sizi diğer oyuncuların ziyaret ettiği sistemlerde, gezegenlerde ve uydularda gezdirebileceği anlamına gelir.

Bir süre ana hikaye görevlerini oynayın

Spoiler vermemek için herhangi bir detaya girmeyeceğiz, ancak "Bilinmeyene Doğru"yu tamamladığınızda ana hikaye görevlerini oynamanızı öneririz. İlk iki görevi geçtikten sonra, herhangi bir sırayla ele alabileceğiniz üç görev alırsınız. "Bilinmeyene Doğru", Starfield'ın hikayesini tamamlar ve bu görevden önce ana yoldan sapmışsanız, oyunun büyük bir kısmını atlamış olursunuz.

Bu görevden sonra ana görevden bir süre uzaklaşmanız da aynı derecede önemlidir. Ana görev düşük seviyede bile yapılabilir, eğer sadece ana hikayeyi oynamak istiyorsanız, ancak orta kampanya sırasında yüksek seviyeli bir düşman tarafından rastgele öldürülmek istemiyorsanız daha iyi bir deneyim yaşarsınız.

Birçok özellik becerilere bağlıdır

Starfield'ın becerileri sadece yetenekleri geliştirmekle kalmaz. Oyunun birçok mekaniği, ilişkilendirilmiş bir becerinin ilk seviyesinin arkasında kilitlidir, yani beceriyi kullanabilmek için en az bir beceri puanını o beceriye koymak zorundasınız.

Buna hırsızlık yapma (Hırsızlık), bir artış paketi kullanma (Artış Paketi Eğitimi), Gizlilik Metresi görme (Gizlilik), düşman gemisindeki belirli sistemlere hedef alma (Sistem Kontrol Sistemleri Hedefleme) ve zırhınız, geminiz, silahlarınız ve üsleriniz için bazı türdeki yükseltmeler de dahildir ve bunlar becerilerine puan atılmadan kullanılamaz.

Artış Paketi Eğitimi, güvenlik ve ikna becerilerini hemen alın

Starfield'ın birçok becerisi vardır - toplamda 82 (her biri dört rütbe). Arka planınızdan aldığınız üç becerinin dışında, oyunun başından itibaren hayatınızı kolaylaştıracak birkaç beceri vardır, özellikle Artış Paketi Eğitimi, İkna ve Güvenlik. Nedenlerini rehberimize açıkladık.

Sık sık otomatik hack ve otomatik ikna kullanın

İkna ve Güvenlik becerilerine sahip olduktan sonra, birçok durumun üstesinden gelmek için daha fazla yol bulacaksınız. Ve daha fazla kişiyi hackledikçe ve ikna ettiğinizde, konuşmalarınıza ve hacklerinize "otomatik ikna" ve "otomatik yuva" seçeneklerini bankanıza ekleyeceksiniz.

Bu geçişleri oynarken hızlı bir şekilde oluşturacaksınız. Bir İkna denemesi durumunda, bu otomatik bir başarıya yol açar. Otomatik yuva ise sizin için bir dijipikinizin üzerine bir halka yerleştirir. Otomatik yuva veya otomatik ikna bankanızda olduğunu, ekranınızın sağ alt köşesine bakarak görebilirsiniz.

Yolculuk yapmak ve hızlı seyahat menüler gerektirir

Starfield'ın yerleşik sistemlerinin yıldızlar arası gezintisi, birçok menüyü karıştırma işini içerir. Alışması biraz zaman alabilir. Hızlı seyahat etme seçenekleriniz olacak - hem bir gezegenin yüzeyinde hem de sistemler ve gezegenler arasında - ancak bunu kilitlemek ve ne yapabileceğiniz ve ne yapamayacağınız konusunda beklenmedik kısıtlamalar vardır. Hızlı seyahatin Starfield'da nasıl çalıştığını açıklayan rehberimizde tüm detayları inceledik.

'Meydanı Ayarla' menünüzdeki en yardımcı düğmedir

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Starfield'da herhangi bir yere gitmek isterseniz yıldız menüsünü kullanmayı öğrenmelisiniz. Bu, en azından, mevcut göreviniz için hızlı seyahat konumunu veya gezegenini otomatik olarak çıkaracak olan "Meydanı Ayarla" düğmesini keşfedin. Meydanı Ayarla'ya tıklarsanız, oyun, sizi Lodge'a veya daha önce hiç gitmediğiniz bir gezegene hızlıca döndürür. Biz bu düğmeyi oyunu saatlerce oynadıktan sonra fark ettik, ancak bulduğumuzda deneyimimizi anında iyileştirdi.

Nereye gideceğinizi belirlemek için tarayıcınızı kullanın

Bir sonraki görev amacınıza ulaşmak için bir gezegene veya gemiye vardığınızda, HUD'unuzda amacınıza (lar) ve ekstra isteğe bağlı amaçlara yönelik işaretleriniz olacak. Bunların arasında ayrım yapmanın bir yolu olmayacak. Konsol üzerinde LB'yi veya PC'de F tuşunu kullanarak el tarayıcınızı çıkardığınızda, her mavi elmasın tam olarak neyi temsil ettiğini görebilirsiniz.

Tarayıcı ayrıca (genellikle) bir sonraki (isteğe bağlı olmayan) amaçına ulaşmak için takip etmek için bir yolunuzu vurgular. Şehirler oldukça karmaşık olabilir, gemiler sinsi bir şekilde çalışılması zor olabilir ve birden fazla katı olan binalar karmaşık olabilir. Işık saçan bir yolunuz olması büyük bir yardımcıdır. Ancak son cümlede "genellikle" kelimesini ekledik çünkü bazen sadece... takip edilecek bir yol bırakmaz, bu nedenle sonuçlarınız değişebilir.

Kentlerde gezinmeyle ilgiliyken...

Levhaları okuyun

Starfield'da bir mini harita yok (ve yüzey haritası bir şehirde yolunuzu bulmak için gerçekten kullanışlı değil), bu nedenle şehirlerdeki iş yerlerinin hangileri olduğunu anlamak için biraz çalışmanız gerekecektir. İlk olarak, her büyük yerleşim alanının etrafına saçılmış sarı bilgi kioskları olacaktır. Genellikle bir ticaret bölümü bulunur ve tüm iş yerlerini ve mahallelerini listeleyen bir ticaret bölümü olacaktır.

Ne aradığınızı bildiğinizde, binalardaki levhaları okuyun. Genellikle işaretler ve çeşitli ilgi noktalarına giden yolları gösteren tabelalar ve oklar da olacaktır. Bir mini harita ile gezinemezsiniz, bu nedenle sadece bu işaretlere ve her mağazanın tabelasına güvenmek zorunda kalacaksınız.

Bazı kapılar sadece kapıdır, bazı kapılar ise düğmelerle çalışır

Yerleşik Sistemler boyunca bulduğunuz çeşitli üsler ve karakollar arasında gezinmek zaten başlı başına bir zorluktur (yukarıdaki bir yol bulmakla ilgili notumuza bakın). Ancak bu yerlerde dolaşırken açamayacağınız kapılarla karşılaşabilirsiniz.

Çoğu kapıyı yaklaşarak ve etkileşime girerek açabilirsiniz. Bazı hava kilidi de bu şekilde çalışır. Ancak ara sıra açamayacağınız kapılar bulabilirsiniz. Bu tür kapılar için yakındaki bir düğme veya düğme (veya daha nadiren bir bilgisayar) arayın.

Birden fazla silah takabilirsiniz

Envanterinizi her açtığınızda silahları değiştirmek için her seferinde envanterinizi açmak ve beş farklı alt menüyü gezmek zorunda değilsiniz. Favori özelliğini kullanarak, envanterinizdeki hızlı yuva menünüze birden fazla silah takabilirsiniz - teknik olarak 12'ye kadar, ancak bir yuva için iyileştirme öğelerini saklamak isteyebilirsiniz.

Çeşitli türde cephane bulunur

Starfield'ın silahları, ateşledikleri geniş kategorilerde (örneğin tüfek veya tabanca gibi) genel kategorilerde mermi türlerine ihtiyaç duymazlar. Silahlar, onlarca türden belirli bir mühimmat türünü gerektirir. Hangi mühimmatın favori silahlarınızı kullandığını not alın, böylece daha fazla satın alabilirsiniz.

Genel olarak, her zaman mühimmat toplamalısınız. Ve fazla bulma konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü...

Cephane (ve bazı diğer şeyler) hiçbir şey değil

Neyse ki, tüm cephane sıfır kütleli olduğundan, gördüğünüz her cephane düşüşünü yağmalasanız bile envanterinizi doldurmazsınız. Benzer şekilde, tıbbi paketler ve dijipikler (bu, kilidi açmak için Starfield'ın adı) hiçbir şey ağırlamaz. Tüm bu şeyleri istediğiniz gibi alabilirsiniz.

Ücretsiz tıbbi paketler

Yerleşik Sistemler boyunca yağmalanırken, üzerinde düşünmeye değer bir öğeyi inceleyeceksiniz. Orada ise, o öğeyi almak hırsızlık sayılacak ve sizi sorunlu hale getirebilir.

Bu durumun kullanışlı bir istisnası, görünüşe göre çoğu zaman, nerede olduğunuzdan bağımsız olarak içerideki tıbbi paket veya diğer Yardım öğesinin olduğu ilk yardım istasyonları gibi görünüyor. Ücretsiz iyileşmeyi aramak için duvardaki yeşil dolapları gözden kaçırmayın. Ancak kırmızı simgeye dikkat edin!

Onu giymek zorunda değilsiniz

yüzyılın gerçeği, görünüşe göre 24. yüzyılda da geçerli: Bir elbise, bir uzay kıyafetinden çok daha iyi görünüyor. Envanterinizde, uzay kıyafeti sekmesi altında, bir yerleşimdeyken uzay kıyafetinizi gösterip gizlemeniz için RB'yi (Xbox'ta) tıklatabilirsiniz (kıyafet alt menüsü) . Aynı şeyi başlığınıza da yapabilirsiniz, başlıklar sekmesi altında.

Değer, satış fiyatı ile aynı değil

Elbette, daha iyi olduğu için topladığınız eşyaları kullanırsınız, ancak çoğu zaman envanterinizi satacak şeylerle dolduruyorsunuzdur. Envanterinizdeki herhangi bir öğeye baktığınızda bir değeri olacaktır - kredilerle değerlendirilen miktar.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli bir şey, değerin satıcı tarafından size ödenecek fiyatla aynı olmadığıdır. Satış fiyatı genellikle değerin yaklaşık %13'ü civarında başlar. Bu rakamları Ticaret Beceri'ne puan ekleyerek iyileştirebilirsiniz.

Genel olarak konuşursak, silahlar ve ekipman (elbiseler, başlıklar ve sırt çantaları) en çok değere sahiptir. Ayrıca en ağır şeylerdir.

Her gezegene indiğinizde ticaret kiosklarını kullanın

Eşyalarınız için uygun değeri almak bir şeydir, ancak eşyalarınızı boşaltmak için yeterli kredisi olan bir satıcı bulmak tamamen farklı bir problemdir. Starfield'daki birçok satıcının size sattığınızda pitoresk bir cüzdanı vardır ve özel mağazalar sadece bazı eşyalarınızı kabul eder - örneğin, bir tabancayı bir giyim mağazasına satamazsınız.

Ancak her gezegenin (uzay limanı olan) bir gemi kaptanının yakınında sarı bir ticaret kiosku bulunur. Bu kiosk, satabileceğiniz her şeyi satın alır - hatta çalınmış eşyaları bile - ve kredi rezervlerini her gün sıfırlar. Bu yüzden onu nakit parayla boşaltsanız bile, ertesi gün geri dönüp daha fazlasını satabilirsiniz.

Asteroidlerden kaynaklar çıkarabilirsiniz

Starfield, bunu gerçekten belirtmez, ancak geminizden asteroidleri vurabilirsiniz. Yok edildiklerinde bir mineral yatağı bırakırlar. Onu hedeflerseniz ve ardından 500 metre içine girerseniz, genellikle demir veya su gibi kaynaklar için alabilirsiniz.

Başlangıçta bir ev alabilirsiniz

Karakter oluştururken "Dream Home" özelliğini seçerseniz, ücretsiz bir evle başlarsınız. Sadece haftada 500 kredi ödemeniz gerekecek ve artık ödemek istemiyorsanız evinizi haczedebilirsiniz.

Fener ışığı pek işe yaramaz

Fenerinizi etkinleştirmek için (bir gezegenin yüzeyindeyken) PC'de F tuşunu veya konsolda LB tuşunu basılı tutun. Fenerin alanı pek büyük değil, bu nedenle bazı daha karanlık mağaralarda yol alırken ekran parlaklığınızı artırmak isteyebilirsiniz.

Evet, konsol komutları var... PC'de

Üzgünüz, Xbox oyuncuları, bu hile sizin için geçerli değil, ancak PC'de oynuyorsanız ve bir sürü krediye hızlı bir şekilde sahip olmak ya da zorlu bir savaştan kaçınmak için Tanrı modunu etkinleştirmek istiyorsanız, tamamen yapabilirsiniz. PC klavyenizdeki ` tuşuna basarak konsol komutlarını etkinleştirebilirsiniz. Birçok konsol komutu Skyrim ve Fallout oyunlarından aynıdır, bu nedenle Bethesda veteranları zaten ne yapılması gerektiğini bilmelidir.