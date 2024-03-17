Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Trendyol Süper Lig 'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.