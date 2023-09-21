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Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, olimpiyatları kotası elde etti

Süper Lig 'de 6. haftanın maç programı şöyle:

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.

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