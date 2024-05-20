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Türkiye Futbol Federasyonu ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarının programı şöyle:

Ligde şampiyon ile küme düşecek iki takımın belirleneceği maçlar, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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